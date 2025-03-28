ماكرون: الغارات على بيروت تنتهك وقف إطلاق النار وغير مبررة

باريس: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الغارات على بيروت صباح اليوم الجمعة “غير مقبولة” وتمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار.

وكان ماكرون يتحدث إلى جانب الرئيس اللبناني جوزف عون بعد اجتماعهما في قصر الإليزيه بباريس لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية وجهود تحقيق الاستقرار في لبنان وسط تعرض الهدنة الهشة مع إسرائيل لضغوط.

وتابع الرئيس الفرنسي أنه لم يكن هناك أي نشاط يبرر الضربات التي شنتها إسرائيل على حزب الله في لبنان اليوم الجمعة، وذكر أنه سيجري اتصالات بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة الهجمات.

وقال ماكرون “إن إسرائيل لم تحترم اليوم، ومن جانب واحد، الإطار المتفق عليه بين لبنان وإسرائيل، ودون أن يكون لدينا معلومات أو دليل على مبرر لذلك”.

في المقابل، أكد عون أن لبنان عازم على بناء جيشه وبسط سيطرته على كامل البلاد لإنهاء دائرة العنف، وذلك في أعقاب هجوم إسرائيلي على بيروت.

وذكر عون في المؤتمر الصحافي مشترك مع ماكرون في باريس “ندين أي اعتداء على لبنان وأي محاولة مشبوهة لإعادة لبنان إلى دوامة العنف”.

وأضاف “ما يحدث يزيدنا تصميما وإصرارا على بناء بلدنا وجيشنا وبسط سيطرتنا على كامل أراضينا”.

ونشر مكتب الرئيس اللبناني على منصة إكس أن عون أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت هو استمرار للانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

ونقل مكتب الرئيس عنه القول خلال زيارة لباريس “على المجتمع الدولي أن يضع حدا لهذه الاعتداءات وإرغام إسرائيل على التزام الاتفاق كما لبنان ملتزم به”.

(رويترز)