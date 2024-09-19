سياسة | دولي

ماكرون: “المسار الدبلوماسي موجود” في لبنان- (فيديو)

19 - سبتمبر - 2024

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باريس:  تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباشرة إلى اللبنانيين مساء الخميس عبر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا لهم أن “المسار الدبلوماسي موجود” وأن “الحرب ليست حتمية”.

وقال ماكرون “لا أحد لديه مصلحة في التصعيد”، مع تفاقم المخاوف من اندلاع حرب شاملة بعد تفجيرات نسبها حزب الله لاسرائيل استهدفت أجهزة اتصال يستخدمها عناصره. وأضاف “لا شيء، لا مغامرة إقليمية، ولا مصلحة خاصة، ولا ولاء لأي قضية مهما كانت يستحق إثارة صراع في لبنان”، مؤكدا أن فرنسا تقف إلى “جانب” اللبنانيين.

(أ ف ب)

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