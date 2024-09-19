ماكرون: “المسار الدبلوماسي موجود” في لبنان- (فيديو)

باريس: تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباشرة إلى اللبنانيين مساء الخميس عبر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا لهم أن “المسار الدبلوماسي موجود” وأن “الحرب ليست حتمية”.

Libanaises, Libanais, mes chers amis. Dans la confusion, dans le chagrin, l'espoir est une denrée rare. Dans cette confusion, dans ce chagrin, la France se tient à vos côtés. pic.twitter.com/r2uIbnzItU — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 19, 2024

وقال ماكرون “لا أحد لديه مصلحة في التصعيد”، مع تفاقم المخاوف من اندلاع حرب شاملة بعد تفجيرات نسبها حزب الله لاسرائيل استهدفت أجهزة اتصال يستخدمها عناصره. وأضاف “لا شيء، لا مغامرة إقليمية، ولا مصلحة خاصة، ولا ولاء لأي قضية مهما كانت يستحق إثارة صراع في لبنان”، مؤكدا أن فرنسا تقف إلى “جانب” اللبنانيين.

(أ ف ب)