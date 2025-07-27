ماكرون بعد اتصال مع الشرع: يجب تفادي تكرار أعمال العنف في سوريا

دبابة مدمرة، بعد اشتباكات دامية في مدينة السويداء 25 يوليو 2025. رويترز

باريس: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وذكر ماكرون، في تدوينة نشرها على منصة “إكس” باللغة العربية، عقب الاتصال، إن أعمال العنف الأخيرة في سوريا تذكّر بالهشاشة الشديدة التي تمر بها المرحلة الانتقالية، ومن الضروري حماية السكان المدنيين.

وأضاف أن من الملحّ تفادي تكرار مشاهد العنف، ومن الضروري محاسبة المسؤولين عنها.

وأشار إلى أن من المنتظر أن تُباشر ملاحقات قانونية استنادًا إلى التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة.

وأوضح أن وقف إطلاق النار في السويداء يشكّل إشارة إيجابية، ويجب الآن أن يفتح حوار هادئ السبيل لتحقيق هدف توحيد سوريا، بما يضمن حقوق جميع مواطنيها.

أجريتُ محادثة مع الرئيس السوري المؤقت، السيد الشرع. تُذكّر أعمال العنف الأخيرة في سوريا بالهشاشة الشديدة التي تمرّ بها مرحلة الانتقال. من الضروري حماية السكان المدنيين. من الملحّ تفادي تكرار مشاهد العنف، ومن الضروري محاسبة المسؤولين عنها.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 26, 2025

وأضاف أنه تحدث مع الرئيس السوري حول ضرورة التوصل إلى حل سياسي، بالتعاون مع الفاعلين المحليين، في إطار وطني يضمن الحكم الرشيد والأمن.

كما شدد على أنه من الأساسي أن تتقدم المفاوضات بين “قوات سوريا الديمقراطية” والسلطات السورية بحسن نية، وقال إن المحادثات الثلاثية التي جرت مؤخرًا سمحت بتحديد الخطوات المقبلة.

وتابع ماكرون أنه جدد تأكيد التزام بلاده بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتناول مع الرئيس الشرع الاتصالات مع إسرائيل، وأكدا معًا دعمهما للتعاون من أجل استقرار الحدود السورية- اللبنانية. وأضاف أن فرنسا مستعدة لمواكبة هذه الجهود.

وفي ختام تصريحه، أشاد ماكرون بالتزام الرئيس الشرع في مكافحة الإرهاب، مؤكدًا على ضرورة التعاون المشترك في هذا المجال.