دعم أوروبي لزيلينسكي بعد المشادة مع ترامب في البيت الأبيض.. وسخرية روسية- (تدوينة)

“القدس العربي”: أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحلى بـ”ضبط النفس” بعدم ضرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مشادة كلامية بينهما في البيت الأبيض.

وكتبت على موقع تلغرام “أعتقد أن أكبر كذبة لزيلينسكي من بين كل أكاذيبه كانت تأكيده في البيت الأبيض على أن نظام كييف في عام 2022 كان وحيدا، من دون دعم”.

وأشارت “امتناع ترامب وفانس عن ضرب هذه الحثالة معجزة في ضبط النفس”.

ووصف كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي وأحد المفاوضين الروس في المحادثات الروسية الأمريكية التي عقدت في 18 شباط/فبراير في السعودية، في منشور على منصة إكس المشادة بأنها “تاريخية”.

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف اليوم الجمعة إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تلقى “صفعة قوية” من نظيره الأمريكي.

وكتب ميدفيديف، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على تطبيق تيليغرام “توبيخ قاس في المكتب البيضاوي”.

من جانبه، شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة على وجود “معتد هو روسيا وشعب معتدى عليه هو أوكرانيا” بعد المشادة الكلامية الحادة بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني.

وقال ماكرون خلال زيارة الدولة التي يجريها في البرتغال “ثمة معتد هو روسيا وثمة شعب معتدى عليه هو أوكرانيا”، داعيا ألى “احترام الذين يقاتلون منذ البداية”.

وأضاف أمام صحافيين في بورتو في شمال البرتغال “أرى أننا كنا جميعا على حق في مساعدة أوكرانيا ومعاقبة روسيا قبل ثلاث سنوات وفي الاستمرار في القيام بذلك”.

أكد رئيس الوزراء الأوكراني دنيش شميغال أن “السلام من دون ضمانات مستحيل” بعد المشادة الكلامية.

وشدد شميغال عبر منصة اكس “الرئيس زيلينسكي على حق. فوقف إطلاق النار من دون ضمانات يفضي إلى احتلال روسي للقارة الأوروبية برمتها”.

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية وأورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي انتونيو كوستا دعم أوروبا الثابت للرئيس الأوكراني.

وأكدا في بيان مشترك عبر وسائل التواصل الاجتماعي “لن تكون أبدا لوحدك. كن قويا كن شجاعا كن مقداما. سنواصل العمل معك من أجل سلام عادل ودائم”.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنه أصبح من الواضح أن “العالم الحر يحتاج إلى زعيم جديد” وذلك بعد المحادثات الشائكة اليوم في البيت الأبيض.

وأضافت كالاس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “أوكرانيا هي أوروبا! نحن نقف إلى جانب أوكرانيا”.

وتابعت “سنكثف دعمنا لأوكرانيا حتى تتمكن من الاستمرار في محاربة المعتدي… اليوم، أصبح من الواضح أن العالم الحر يحتاج إلى زعيم جديد. الأمر بيدنا نحن الأوروبيين لخوض هذا التحدي”.

