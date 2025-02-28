دعم أوروبي لزيلينسكي بعد المشادة مع ترامب في البيت الأبيض.. وسخرية روسية- (تدوينة)

“القدس العربي”: أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحلى بـ”ضبط النفس” بعدم ضرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مشادة كلامية بينهما في البيت الأبيض.

وكتبت على موقع تلغرام “أعتقد أن أكبر كذبة لزيلينسكي من بين كل أكاذيبه كانت تأكيده في البيت الأبيض على أن نظام كييف في عام 2022 كان وحيدا، من دون دعم”.

وأشارت “امتناع ترامب وفانس عن ضرب هذه الحثالة معجزة في ضبط النفس”.

ووصف كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي وأحد المفاوضين الروس في المحادثات الروسية الأمريكية التي عقدت في 18 شباط/فبراير في السعودية، في منشور على منصة إكس المشادة بأنها “تاريخية”.

“صفعة قوية”

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف اليوم الجمعة إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تلقى “صفعة قوية” من نظيره الأمريكي.

وكتب ميدفيديف، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على تطبيق تيليغرام “توبيخ قاس في المكتب البيضاوي”.

مساندة فرنسية

من جانبه، شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة على وجود “معتد هو روسيا وشعب معتدى عليه هو أوكرانيا” بعد المشادة الكلامية الحادة بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني.

وقال ماكرون خلال زيارة الدولة التي يجريها في البرتغال “ثمة معتد هو روسيا وثمة شعب معتدى عليه هو أوكرانيا”، داعيا ألى “احترام الذين يقاتلون منذ البداية”.

وأضاف أمام صحافيين في بورتو في شمال البرتغال “أرى أننا كنا جميعا على حق في مساعدة أوكرانيا ومعاقبة روسيا قبل ثلاث سنوات وفي الاستمرار في القيام بذلك”.

أوكرانيا

أكد رئيس الوزراء الأوكراني دنيش شميغال أن “السلام من دون ضمانات مستحيل” بعد المشادة الكلامية.

وشدد شميغال عبر منصة اكس “الرئيس زيلينسكي على حق. فوقف إطلاق النار من دون ضمانات يفضي إلى احتلال روسي للقارة الأوروبية برمتها”.

الاتحاد الأوروبي

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية وأورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي انتونيو كوستا دعم أوروبا الثابت للرئيس الأوكراني.

وأكدا في بيان مشترك عبر وسائل التواصل الاجتماعي “لن تكون أبدا لوحدك. كن قويا كن شجاعا كن مقداما. سنواصل العمل معك من أجل سلام عادل ودائم”.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنه أصبح من الواضح أن “العالم الحر يحتاج إلى زعيم جديد” وذلك بعد المحادثات الشائكة اليوم في البيت الأبيض.

وأضافت كالاس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “أوكرانيا هي أوروبا! نحن نقف إلى جانب أوكرانيا”.

وتابعت “سنكثف دعمنا لأوكرانيا حتى تتمكن من الاستمرار في محاربة المعتدي… اليوم، أصبح من الواضح أن العالم الحر يحتاج إلى زعيم جديد. الأمر بيدنا نحن الأوروبيين لخوض هذا التحدي”.

Ukraine is Europe!

We stand by Ukraine. We will step up our support to Ukraine so that they can continue to fight back the agressor. Today, it became clear that the free world needs a new leader. It’s up to us, Europeans, to take this challenge. — Kaja Kallas (@kajakallas) February 28, 2025

بولندا

أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك “عزيزي زيلينسكي، أصدقائي الأوكرانيين الأعزاء، لستم لوحدكم”.

Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 28, 2025

إسبانيا

أكدت إسبانيا على لسان رئيس وزرائها بيدرو سانشيز إنها تقف إلى جانب اوكرانيا.

وكتب سانشيز الداعم الكبير لأوكرانيا منذ الغزو الروسي عبر منصة اكس “أوكرانيا، إسبانيا تقف إلى جانبك”.

Ucrania, España está contigo. Ukraine, Spain stands with you. Україно, Іспанія з тобою. 🇺🇦 🇪🇸 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2025

ألمانيا

قال المستشار الألماني اولاف شولتس “يمكن لأوكرانيا الاعتماد على ألمانيا وأوروبا”

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عبر اكس وبلوسكاي “ألمانيا وحلفاؤنا الأوروبيون متحدون إلى جانب أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي. يمكن لأوكرانيا الاعتماد على الدعم الثابت لألمانيا وأوروبا وأبعد من ذلك”.

Ukraine is not alone. Germany together with our European allies stands united alongside #Ukraine – and against the Russian aggression. Ukraine can build on unwavering support from Germany, Europe and beyond. Their defence of democracy & their quest for peace & security is ours. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) February 28, 2025

أما الفائز في الانتخابات الألمانية الأخيرة ومستشارها المقبل فريدريش ميرتس فقال “يجب عدم الخلط ابدا بين المعتدي والضحية” في هذا النزاع.

هولندا

أكدت هولندا ان دعمها لأوكرانيا “لا يتزعزع”. وقال رئيس الوزراء ديك شوف “دعم هولندا لأوكرانيا لا يتزعزع خصوصا الآن. نريد سلاما دائما ونهاية لحرب العدوان التي باشرتها روسيا”.

الديموقراطيون الأمريكيون

اتهم زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر دونالد ترامب ونائبه جاي دي فانس بالقيام “بعمل قذر” لحساب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

Trump and Vance are doing Putin’s dirty work. Senate Democrats will never stop fighting for freedom and democracy. https://t.co/HC71aoXXuf — Chuck Schumer (@SenSchumer) February 28, 2025

وجرت مشادة كلامية حادة في المكتب البيضاوي الجمعة بين ترامب ونائبه جاي دي فانس من جهة وزيلينسكي من جهة أخرى.

وقال ترامب على صفحته في موقع تروث سوشال بعد ذلك إن “الرئيس زيلينسكي غير مستعد للسلام في ظل انخراط أمريكا لأنه يعتقد أن انخراطنا يمنحه أفضلية كبيرة في المفاوضات” مع روسيا. وأضاف “لقد أظهر عدم احترام للولايات المتحدة في مكتبها البيضاوي الغالي. يمكنه العودة عندما يكون مستعدا للسلام”.

(وكالات)