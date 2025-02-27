ماكرون: تأكدت وفاة الرهينة الفرنسي الإسرائيلي أوهاد ياهالومي

باريس: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن وفاة الرهينة الفرنسي الإسرائيلي أوهاد ياهالومي تأكدت، مضيفاً في منشور على منصة إكس أن “الأعمال الوحشية لحماس يجب أن تنتهي”.

وسلمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) رفات أربعة رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل، في عملية تبادل ليلية هي الأخيرة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق هش لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

Le décès de notre compatriote Ohad Yahalomi vient d’être confirmé. Je partage la douleur immense de sa famille et de ses proches. La France a perdu cinquante de ses enfants dans l’infamie du 7 octobre. La barbarie du Hamas doit prendre fin. pic.twitter.com/shMmwNh0Zh — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 27, 2025

(رويترز)