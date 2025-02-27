ماكرون: تأكدت وفاة الرهينة الفرنسي الإسرائيلي أوهاد ياهالومي

باريس: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن وفاة الرهينة الفرنسي الإسرائيلي أوهاد ياهالومي تأكدت، مضيفاً في منشور على منصة إكس أن “الأعمال الوحشية لحماس يجب أن تنتهي”.
وسلمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) رفات أربعة رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل، في عملية تبادل ليلية هي الأخيرة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق هش لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
Le décès de notre compatriote Ohad Yahalomi vient d’être confirmé. Je partage la douleur immense de sa famille et de ses proches.
La France a perdu cinquante de ses enfants dans l’infamie du 7 octobre. La barbarie du Hamas doit prendre fin. pic.twitter.com/shMmwNh0Zh
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 27, 2025
(رويترز)
اكثر من 50 الف فلسطيني قتلوا من طرف الاحتلال على ارضهم اللاحدث وموت شخص فرنسي في ارض فلسطين تحزن ماكرون ……خسئتم ايها المنافقون
هه إذن ما عليكم سوى أن تاخذوا قمامة يهود أوروبا من فلسطين إلى البلدان الأصلية التي جلبوا منها العام 1948 حفاة عراة من شوارع أروربا القذرة ليسرقوا أرض فلسطين من الفلسطينيين بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🔥
وماذا يفعل هذا اليهودي الفرنسي في صفوف جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عربد تقتيلا بأطفال ونساء غزة العزة هذي سنة وزيادة ✌️🇵🇸🤔🔥🐒🔥
فرنسا تضم أكبر جالية لليهود تليها بريطانيا ثم ألمانيا،، دون أن ننسى جمهورية اليهود الذاتية في روسيا الاتحادية التي أنشأها ستالين العام 1928✌️🇵🇸😎☝️
حماس لم تقتل الرهينه يا فرنساوي إسرائيل هي التي قتلته بقصف المبنى الذي كان موجود بها
هاذا دليل علي ازدواجية المعايير، لا ينضرون الي العرب علي انهم اداميون، فلماذا عندما تسمع حقوق الإنسان هي تعي الإنسان الأبيض ذو الأصول الاروبية
منافقين وعنصريين. هولاء هم الساسه الاوروبيون .ولا تزال عقليه الاستعماري المستعلي في عقولهم وافعالهم.
دموع التماسيح ليس إلا
ٱلاف الاطفال والنساء و المرضى والطواقم الطبية والمدنيين بما فيهم الشيوخ والعجز
و الخدج دفنوا تحت ركام البيوت المقصوفة بالقنابل و المستشفيات المدمرة و لم تعرف هوية البعض منهم و إحترقت بفعل التفجيرات .
التعداد يصل الى ما يقارب الخمسين ألف ضحية عدا مئات المفقودين و لم يرف جفن لأمثاله من الاستعماريين و يتشدقون نفاقا بحقوق الإنسان و القانون الدولي
سؤال لمكرون ماذا يفعل هذا الفرنسي اليهودي في فلسطين المحتلفة ؟
هو مواطن فرنسي ماالذي جاء به الى فلسطين ؟