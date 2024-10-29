ماكرون: حاضر الصحراء الغربية ومستقبلها يقعان ضمن إطار السيادة المغربية- (فيديو)

الرباط- “القدس العربي”:

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التأكيد على دعم بلاده لموقف المغرب في قضية الصحراء الغربية، وقال إن “الحاضر والمستقبل لهذا الإقليم يقعان ضمن إطار السيادة المغربية”.

وأوضح أن موقف فرنسا يأتي انسجاما مع قرارها السابق الصادر في تموز/ يوليو، والذي يدعم فيه سيادة المغرب على الصحراء، وهو ما يؤكد التزام فرنسا بمساندة حليفها المغربي في هذا النزاع الإقليمي، رغم التوترات التي خلفها هذا الموقف مع الجزائر، داعمة جبهة البوليساريو.

وفي خطاب ألقاه صباح الثلاثاء في البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط، شدد ماكرون على أن فرنسا ملتزمة بتعميق الشراكة الاقتصادية مع المغرب، عبر إطلاق مشاريع جديدة، منها مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، معلنا أن الشركات الفرنسية ستستمر في دعم تنمية المغرب، خاصة في المناطق الصحراوية الجنوبية.

وأشار إلى استعداد فرنسا لمواصلة الاستثمار في المشاريع الكبرى بالمغرب، مثل قطار “البراق” فائق السرعة، والتعاون في مجالات مثل تحلية المياه و”الهيدروجين الأخضر”، مما يعكس طموح البلدين لتعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة.

لفرنسا حاضر ومستقبل الصحراء يجب أن يكون تحت السيادة المغربية وموقفنا ليس موجها ضد أي شخص •• الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في البرلمان المغربي#المغرب #فرنسا #الصحراء_المغربية pic.twitter.com/9YqIvyTZqh — Tanja7 (@Tanja7com) October 29, 2024

ماكرون: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها

وتطرق ماكرون إلى الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ووصفه بأنه “هجوم بربري شنته حماس ضد إسرائيل”، واعتبر أن لإسرائيل “الحق في الدفاع عن شعبها ضد هذه التهديدات”، وفق تعبيره.

وأوضح أن فرنسا فقدت 48 من مواطنيها في هذا الهجوم، وأن هناك اثنين من الفرنسيين ما زالا محتجزين كرهائن في غزة.

ورغم تأكيده على “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، دعا ماكرون إلى ضرورة وقف إطلاق النار في غزة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. كما شدد على أهمية إيجاد حل سلمي وعادل يقوم على أساس حل الدولتين لتحقيق استقرار دائم في المنطقة.

ماكرون في خطاب أمام البرلمان المغربي:

حماس قامت بهجوم همجي (بربري) ضد إسرائيل وشعبها.. ولإسرائيل الحق في الدفاع عن شعبها…

لكن لا شيء يبرر هذه الحصيلة من الأرواح البشرية من المدنيين ولذلك يجب وقف إطلاق النار من أجل تحرير الرهائن وحماية السكان والسماح أخيرا بالمساعدات الإنسانية pic.twitter.com/Mz08D2IAPw — أحمد ⴰⵃⵎⴰⴷ Ahmed (@blafrancia) October 29, 2024

وفي هذا السياق، أشاد ماكرون بدور العاهل المغربي محمد السادس في دعم جهود السلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى دوره كرئيس للجنة القدس واهتمامه الكبير بالاستجابة الإنسانية للشعبين الفلسطيني واللبناني. وأثنى الرئيس الفرنسي على التزام ملك المغرب بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة وتسهيل الحوار، واصفا صوت المغرب بأنه “صوت العدالة والاعتدال” الذي يعزز قيم السلام والوسطية في منطقة مضطربة.