ماكرون: شراكتنا مع المغرب هي شراكة متساوية- (فيديو)

باريس- “القدس العربي”:
في مقابلة حصرية مع القناة الثانية المغربية 2M، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها إلى الرباط، تطرق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى “الشراكة الاستثنائية المعززة” بين فرنسا والمغرب، قائلا إن البلدين يعلمان أنهما “مرتبطان بشكل راسخ”.
وأضاف ماكرون: “ أنا أنظر إلى العالم كما هو. لقد رأينا مع كوفيد والحرب، أن هناك شرخا في العالم وكل شيء يغلق. أعتقد أن ثقة وقوة هذه الشراكة المعززة هي أفضل تكامل لسلاسل قيمنا. نحن ننتج معا. وبطريقة ما، نبني الاستقلال على ضفتي البحر الأبيض المتوسط مقارنة بالكتل الكبيرة الأخرى”.
▶️ Emmanuel Macron: “Avec le #Maroc, c’est un partenariat d’égal à égal”.
#Interview #Maroc_France #Nouveaux_Horizons pic.twitter.com/lcmyHLnO6p
— 2M.ma (@2MInteractive) October 30, 2024
وتابع الرئيس الفرنسي: “العلاقة بيننا مبنية على المساواة المتبادلة.. الإنتاج مع المغرب أمر جيد للشركات من الجانبين. فهو شراكة متساوية، لأنها تسمح بنجاح المغرب وفرنسا. وتجعل من بلدينا منصات للولوج إلى قارتين مع إستراتيجيتين متكاملتين”.
للتذكير، أبرمت فرنسا والمغرب اتفاقيات بقيمة “حوالي عشرة مليارات يورو” بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها ماكرون، حيث استقبله الملك محمد السادس يوم الإثنين، لإعادة بناء العلاقات التاريخية التي تدهورت بشدة بعد ثلاث سنوات من القطيعة.
قرر العاهل المغربي والرئيس الفرنسي بمناسبة هذه الزيارة كتابة فصل جديد في التاريخ الطويل بين فرنسا والمغرب، مما يرتقي بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى “الشراكة الاستثنائية المعززة”. وأكدا على طموحهما المشترك في أن تعكس هذه الشراكة عمق العلاقات بين البلدين، الراسخة في التاريخ والروابط الإنسانية والثقافية الغنية بشكل استثنائي، والتي شكلت أساس صداقتهما وتعاونهما لعدة عقود؛ ورغبتهما المشتركة في البناء على إنجازات الشراكة وأوجه تكاملها لتوجيهها بشكل لا رجعة فيه نحو مرحلة جديدة، في القطاعات الاستراتيجية التي تستجيب للتحولات في البلدين وكذلك الاضطرابات في السياق الإقليمي والدولي.
وأعرب الزعيمان عن رغبتهما في أن تمكن هذه “الشراكة الاستثنائية المعززة” بين المغرب وفرنسا البلدين من الاستجابة بشكل أفضل لجميع التحديات التي يواجهها كلاهما، من خلال تعبئة جميع القطاعات ذات الصلة الثنائية والإقليمية والدولية.
المغرب تبارك الله و ما شاء الله يتعامل مع القوى العظمى الند للند و بالتساوي، و وحدته الترابية فوق كل اعتبار بشهادة ماكرون.
عاشت المغرب وعاشت فرنستا
ما يميز الاتفاقات التي يعقدها المغرب هو إصراره على الاستثمار و الشراكة في نقل رؤوس الأموال و التكنولوجيا و الخبرة ، مثال ذلك مصنع شركة ايرباص لصيانة المحركات ، و أمثلة أخرى متعددة ، بمعنى أن المغرب ليس فقط زبون بل شريك .
بغض النظر عن كوني مغربي ، أدعو جميع الدول للاقتداء بسياسته الاقتصادية و الاستثمارية .
المغرب في سياسته الإقتصادية دائما ما ينهج سياسة رابح ـ رابح ، هذا ما طبقه مع محيطه الإفريقي خاصة غرب إفريقيا حيث تجد الشركات المغربية والأبناك المغربية في دول إفريقية عديدة تعمل بشراكة معها والكل رابح ، وحتى مع أوربا وخاصة فرنسا التي بلغت الاتفاقيات معها حوالي 40 خلال زيارة ماكرون للرباط ، هذه الاتفاقيات تشمل كل القطاعات وستساهم فرنسا ب10مليار أورو كاستثمارات وهذا سيعود بالنفع الكبير على المملكة لأن لدينا اليد العاملة الخبيرة ولدينا الموقع الجغرافي الاستراتيجي الهام ولدينا قبل كل شيء الإرادة السياسية والاقتصادية لتطوير بلدنا ، وسيعود بالنفع على فرنسا أيضا لأنه سيفتح أمامها الأسواق الإفريقية من خلال بوابة المملكة ودائما في إطار رابح ـ رابح
المغرب الافريقي لم يتعلم بعد مازال يراهن علي فرنسه الاروبيه والاتفاقيات التجاريه مقابل الامن واداره الهجره (وربما اكتر) استرجاع النفود في الساحل امام روسيا والصين
أنا كجزائري أرى العكس أن المغرب ماض بتبات في تنزيل مخططه ليصبح أقوى دولة في البحر الأبيض المتوسط بعد دول غرب أوروبا والنتيجة نرى ويراها العالم لا داعي لتغطية الشمس بالغربال يجب الإعتراف بقوة المغرب والمغاربة سياسيا اقتصاديا اجتماعيا تاريخيا عسكريا ثقافيا مطبخيا رياضيا دبلوماسيا ، من هذا المنبر أحيي اخواننا المغاربة على الإرتقاء ببلدهم في ظرف وجيز
المغرب لا يتلقى الدروس من أحد. بعد اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء شرعت الدول الوازنة و المؤثرة في تأييد الموقف المغربي. المغرب ثاني مستثمر في القارة و اول مستثمر في غرب أفريقيا في مجال البنيات التحتية و السكن و التصنيع و الاتصالات و تصدير منتجات الزراعة و الصيد البحري. الخطوط الجوية الملكية Royal air Maroc من أهم شركات الطيران في أفريقيا و الابناك المغربية توجد في أغلب بلدان القارة. المغرب نجح في أن يفرض على رئيس فرنسا الاعتراف بمغربية الصحراء و المسؤولون المغاربة في علاقاتهم مع فرنسا لا يناقشون قضايا الذاكرة و جرائم الاستعمار و التعويضات و المطالبة بالاعتذار بل يهتمون بالاستثمارات و يبرمون الاتفاقيات و يبرمجون المشاريع لتحقيق التنمية الشاملة في إطار سياسة رابح رابح.
، المغرب والمغاربة لهم كلمة مسموعة في العالم بأسره لا يتكلمون لكن يعملون والدليل ما نراه من معامل ومصانع واستثمارات بملايير الدولارات
المغرب الجديد ما شاء الله يسير بصمث وتاني مع الحكمة والثبات .
هذا فضل من عند الله تعالى والحمد والشكر لله تعالى وجهد مبارك من ملك البلاد شفاه الله تعالى.
عاشت المملكة المغربية الشريفة .
قال الله تعالى :
( قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ )
بحسب ما يظهر يمكن القول إن هذه شراكة رابح – رابح. الرابح الأول سياسيا وفي الدرجة الأولى- طبعا – المغرب, يأتي الافتصاد لاحقا , لكن ستستفيد فرنسا التي طردت من جل دول افريقيا ( الفرنسية ), بوجود هذه الشراكة ستعود إليها اقتصاديا بصفة غير مباشرة على الأقل ,أمر مهم للاقتصاد الفرنسي تحت ظل المنافسة الشرسة على الثروات المعدنية في افريقيا.
تتمة :
ثانيا – الجميع يعلم عن مدى المنافسة القوية التي كانت بين الدولتين في افريقيا – خصوصا في مجال المال وقطاع المصارف والأبناك التي استحوذ عليها المغرب بصفة جيدة في قارة فقيرة بحاجة للتطور والبناء , فقطاع المال مهم جدا. الأبناك المتوسطة والصغرى تملك دينامية نشطة وحلولا تفضيلية وتسهيلية تتطابق والحالة الافريقية.
تتمة :
الشراكة الفرنسية المغربية تفتح باب الاستثمار العربي الخليجي على مصراعيه. الجميع يعلم بقوة التكالب الصيني والروسي على افريقيا. الآن فرنسا و المغرب بإمكانهما التنافس على الكعكة الافريقية كذلك. مع وجود قوة فرنسا المادية والمعنوية في المعادلة سيشجع هذا بدون شك رأس المال الخليجي على التحرك جديا واباطمئنام نحو القارة الافريقية وخيراتها.