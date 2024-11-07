ماكرون: على أوروبا ألا “تفوض للأبد” أمنها للولايات المتحدة

بودابست: اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس في بودابست أن الأوروبيين يجب ألا “يفوضوا للأبد” أمنهم للأمريكيين، وعليهم “الدفاع” على نطاق أوسع عن “مصالحهم” في مواجهة الولايات المتحدة والصين.

وقال ماكرون في مستهل قمة المجموعة السياسية الأوروبية “هذه لحظة تاريخية حاسمة بالنسبة إلينا نحن الأوروبيين. السؤال المطروح علينا في الأساس هو: هل نريد أن نقرأ التاريخ كما يكتبه الآخرون، الحروب التي شنها فلاديمير بوتين، الانتخابات الأميركية، الخيارات التي يتخذها الصينيون على الصعد التكنولوجية والتجارية؟ أم أننا نريد أن نكتب التاريخ؟ أعتقد شخصيا أن لدينا القدرة على كتابته”.

وذكّر إيمانويل ماكرون أنه هنأ في اليوم السابق الرئيس المنتخب للولايات المتحدة دونالد ترامب “الذي كان بعضنا حول هذه الطاولة يعرفه، قبل أربع سنوات”.

وأضاف “لقد انتخبه الشعب الأمريكي وسيدافع عن مصالح الأمريكيين وهذا أمر مشروع وجيد. والسؤال هو هل نحن مستعدون للدفاع عن مصالح الأوروبيين؟”.

وتابع “أعتقد أن هذه هي أولويتنا. يجب ألا نعول على (التحالف) عبر الأطلسي وهو أمر ساذج، ولا التشكيك في تحالفاتنا، ولا التعويل على قومية ضيقة لن تسمح لنا برفع التحدي في مواجهة الصين والولايات المتحدة الأمريكية”.

وتابع الرئيس الفرنسي “بالنسبة لي، الأمر بسيط، العالم يتكون من آكلي الأعشاب وآكلي اللحوم. إذا قررنا أن نبقى آكلي أعشاب، فسوف ينتصر آكلو اللحوم وسنكون سوقا لهم”، مستعملا هذه الاستعارة لحث الأوروبيين أن يكونوا “على الأقل” من “آكلي الأعشاب واللحوم”.

واختتم ماكرون كلامه قائلا “لا أريد أن أكون عدوانيا، أريد فقط أن نعرف كيف ندافع عن أنفسنا في كل من هذه الملفات”.

