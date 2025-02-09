ماكرون: فرنسا بصدد الإعلان عن استثمارات بقيمة 109 مليار يورو في مشاريع الذكاء الاصطناعي

باريس: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا بصدد الإعلان عن استثمار إجمالي بقيمة 109 مليارات يورو (113 مليار دولار) في مشاريع الذكاء الاصطناعي في البلاد من جانب شركات وصناديق وغيرها من المصادر خلال السنوات القادمة.

وفي حديثه خلال مقابلة مع قناة فرانس 2 التلفزيونية، اليوم الأحد، أشار ماكرون إلى استثمار تم الإعلان عنه سابقا يتراوح ما بين 30 مليار يورو و50 مليار يورو لإنشاء مجمع جديد لمراكز بيانات في فرنسا من جانب صندوق تابع لدولة الإمارات، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتحدث الرئيس الفرنسي أيضا عن أموال جديدة قادمة من صناديق أمريكية وكندية.

وقالت شركة بروكفيلد لإدارة الأصول، اليوم الأحد، إنها تخطط لاستثمار 20 مليار يورو لتطوير مراكز بيانات وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي في فرنسا خلال السنوات الخمس القادمة.

وأدلى ماكرون بهذه التصريحات عشية قمة الذكاء الاصطناعي التي تستمر يومين في باريس، والتي تجمع رؤساء دول وحكومات، منهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وقادة أعمال مثل جيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص.

(د ب أ)