ماكرون: فرنسا “تعمل بلا هوادة” للإفراج عن “رهينتين” فرنسيين محتجزين في إيران منذ 3 سنوات

باريس: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن فرنسا “تعمل بلا هوادة” للإفراج عن “رهينتين” فرنسيين محتجزين في إيران منذ ثلاث سنوات.

وكتب الرئيس الفرنسي على “إكس”، “أؤكد لعائلتيهما دعمنا الثابت”.

وفي مطلع نيسان/أبريل، أعلنت باريس نيّتها رفع شكوى ضد طهران “قريباً” أمام “محكمة العدل الدولية” بتهمة “انتهاك قانون الحماية القنصلية” بشأن هذين الفرنسيين.

Depuis 3 ans, Cécile #Kohler et Jacques #Paris, professeur retraité nantais, sont otages du régime de Téhéran. Soutien et solidarité avec eux et leurs proches aujourd’hui partout en France et à #Nantes à 18h, Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville. pic.twitter.com/kYd6xUfgYp

— Bassem ASSEH 🇫🇷🌹 (@3asseh) May 7, 2025