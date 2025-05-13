ماكرون: فرنسا “مستعدة لفتح” نقاش حول نشر طائرات مجهّزة بـ”قنابل” نووية في أوروبا

باريس: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أنّ بلاده “مستعدة لفتح” نقاش حول نشر طائرات فرنسية مجهّزة بـ”قنابل” نووية في دول أوروبية أخرى، على غرار ما تفعله الولايات المتحدة لتوسيع نطاق مظلتها الذرية.
وقال ماكرون في مقابلة أجرتها معه محطة “تي إف 1” التلفزيونية الفرنسية “سأحدد الإطار على نحو رسمي جدا في الأسابيع والأشهر القادمة”.
وحدّد من ناحية أخرى، ثلاثة شروط لهذا الطرح المتّصل بالردع النووي الفرنسي، تتمثل بأن “فرنسا لن تسدد (فاتورة) أمن الآخرين”، وأن هذا النشر المحتمل “لن يكون على حساب احتياجاتنا”، وأن “القرار النهائي هو دائما بيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلّحة”.
وشدّد ماكرون على أن هذه النقاشات لن تغيّر العقيدة الفرنسية في ما يتّصل باستخدام السلاح النووي.
وقال “منذ أن وجدت عقيدة نووية، منذ الجنرال (شارل) ديغول، كان هناك دائما بعد أوروبي في مراعاة ما يسمّى بالمصالح الحيوية. نحن لا نفصّل ذلك لأن الغموض جزء من الردع”.
(أ ف ب)
بسم الله الرحمن الرحيم
لم أتوقع أن يذكر الرئيس الفرنسي هذه الرغبة بتشكيل مظلة نووية فرنسية بنطاق كامل أوروبا مضاهاة للإجراء الأمريكي
دائما في ذهني دون أن يلتفت لذلك أحد أن حركة السترات الصفراء ضد ماكرون قامت بعد تصريحاته المتكررة بتشكيل جيش أوروبي.
الرغبه الجديدة من الرئيس ماكرون لن تمر مرور الكرام بالنسبة لأمريكا لذلك كان من الأفضل الإيمان بالواقعية.
طبعا ليس بالمجان. التريث …. روسيا غرقت في أوحال أوكرانيا لولا الدعم الخارجي من جنود وعتاد حربي من كوريا الشمالية وإيران وربما الصين, من غير المستبعد من دول أخرى. روسيا لا تتجرأ لغزو أي دولة من حلف الناتو, الخطر أكبر .
لا داعي لطائرات نووية فرنسية على الإطلاق.