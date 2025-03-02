ماكرون: فرنسا وبريطانيا تقترحان هدنة جزئية لمدة شهر في أوكرانيا

باريس: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصحيفة لو فيغارو اليوم الأحد إن فرنسا وبريطانيا تقترحان هدنة جزئية لمدة شهر بين روسيا وأوكرانيا لا تشمل القتال البري.

لكن ماكرون قال إن الهدنة ستشمل الهجمات الجوية والبحرية والبنية التحتية للطاقة.

وقال ماكرون للصحيفة “في حال وقف إطلاق النار، سيكون من الصعب للغاية التحقق من (القتال) على طول الجبهة”، مضيفا أن خط الجبهة يعادل المسافة بين باريس وبودابست.

وتحدث ماكرون لصحيفة لو فيغارو أثناء توجهه إلى لندن لحضور اجتماع مع قادة أوروبيين، بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لتعزيز الجهود الرامية إلى وضع خطة سلام في أوكرانيا.

وجاءت القمة في لندن بعد يومين من انتهاء اجتماع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض باشتباك بينهما. وأبدى قادة العالم دعمهم القوي للرئيس الأوكراني، ووعدوا ببذل المزيد من الجهود لمساعدة بلاده.

وقال ماكرون إنه بموجب المقترح الفرنسي البريطاني، لن يتم نشر قوات برية أوروبية في أوكرانيا إلا في مرحلة ثانية.

ونقلت صحيفة لو فيغارو عن ماكرون قوله “لن تكون هناك قوات أوروبية على الأراضي الأوكرانية في الأسابيع المقبلة”.

وأضاف “السؤال هو كيف نستخدم هذا الوقت لمحاولة التوصل إلى هدنة من خلال مفاوضات ستستغرق عدة أسابيع، وبعد ذلك، بمجرد إبرام (اتفاق) سلام، يتم نشر (قوات)”.

وقال زيلينسكي للصحافيين في لندن عندما سئل عما إذا كان على علم بالخطة “أنا على علم بكل شيء”.

وقال ماكرون إن بلاده ودولا أوروبية أخرى يتعين أن تنفق المزيد على الدفاع. وقال لصحيفة لو فيغارو إن هذا قد يعني نحو ثلاثة إلى 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن المفوضية الأوروبية لابد أن تكون أكثر ابتكارا في تمويل الإنفاق الدفاعي.

(رويترز)