ماكرون في مصر لإعادة إطلاق وقف إطلاق النار في غزة

باريس- “القدس العربي”:

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، زيارته الرسمية الرابعة إلى مصر -أحد الشركاء الرئيسيين لفرنسا في الشرق الأوسط- وذلك في وقت تهدد الحرب في غزة وخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنقل الفلسطينيين من القطاع، استقرار أكبر بلد عربي، وأول من وقع اتفاق سلام مع إسرائيل في عام 1979، كما أوردت صحيفة لوفيغارو الفرنسية.

وسيتوجه الرئيس الفرنسي غدا الثلاثاء إلى مدينة العريش المصرية الحدودية مع قطاع غزة، حيث سيلتقي بالفاعلين في المجالين الإنساني والأمني في سياق الأزمة، وذلك في الوقت الذي أمر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتكثيف العمليات العسكرية لـ”إجبار حماس” على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين ما يزالون محتجزين لدى الحركة الفلسطينية.

وتُخزّن في العريش أطنان من المساعدات الإنسانية التي تمنع إسرائيل دخولها إلى غزة، منذ أن أنهى نتنياهو الهدنة مع حماس، والتي كان قد تم التوصل إليها بوساطة من الولايات المتحدة ومصر وقطر. وتُعتبر هذه الزيارة ذات رمزية عالية، وستشكل مناسبة لتأكيد تعبئة إيمانويل ماكرون “من أجل وقف لإطلاق النار” بين إسرائيل وحماس، تقول لوفيغارو.

وكان الرئيس الفرنسي قد ندد في 19 مارس/ آذار المنصرم باستئناف الغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة، واصفا إياها بـ“النكسة الدراماتيكية”، وذلك بعد أسابيع من الهدنة التي تم خلالها تبادل محتجزين، ووصلت خلالها المساعدات إلى سكان أنهكتهم الحرب.

ووصل ماكرون إلى القاهرة مساء الأحد، حيث سيلتقي صباح الاثنين بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء ثنائي، يتوسع لاحقا ليشمل عددا من الوزراء، من بينهم سيباستيان لوكورنو (الدفاع)، جان-نويل بارو (الخارجية)، وإيريك لومبارد (الاقتصاد).

وتتضمن الزيارة أيضا جانبا اقتصاديا مهما، كما يشهد على ذلك حضور الوزراء كاترين فوتران (الصحة)، فيليب تابارو (النقل)، وفيليب بابتيست (البحث العلمي). ويتوقع توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية في مجالات النقل، الصحة، والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى اتفاقات بين جامعات من البلدين.

ولم تُنسَ المحبة الخاصة لمصر التي كان يكنها سلفه، فرانسوا ميتران. وسيحظى ماكرون بجولة خاصة في المتحف الكبير بالقاهرة، قبل افتتاحه المنتظر في يوليو المقبل.

وتشير مصادر في الإليزيه إلى أن “خطة إعادة إعمار قطاع غزة التي تدعمها باريس ستكون على رأس جدول أعمال النقاشات بين ماكرون والرئيس السيسي”. وتخشى مصر من تدفق جماعي للفلسطينيين من غزة في حال تنفيذ خطة ترامب التي تعارضها باريس، وقد لعبت دورا رائدا في إعداد هذه الخطة البديلة للخطة الأمريكية.

وقد تم تبني الخطة العربية في القمة الأخيرة بالقاهرة، بينما ترفضها إسرائيل. وفي الإليزيه، يشددون على ضرورة “تعزيزها أكثر” خاصة فيما يتعلق بالجوانب الأمنية (من سيحفظ النظام بعد انتهاء الحرب؟) والحُكم (من سيدير غزة؟ وماذا عن حماس حتى ذلك الحين؟). والهدف النهائي هو حمل إدارة ترامب على تبني الخطة، وهو أمر يبدو صعب المنال، بحسب لوفيغارو.

وسيشدد ماكرون والرئيس السيسي على “الضرورة الملحة” لاستئناف وقف إطلاق النار حتى لا يظل الفلسطينيون في غزة “تحت وطأة الكارثة الإنسانية والقصف الإسرائيلي الذي يهدد أمنهم”، بحسب مقربين من ماكرون، دون إغفال قضية تحرير الرهائن الإسرائيليين الذين ما يزالون محتجزين لدى حماس. وما تزال المفاوضات جارية في هذا الشأن. ونظرًا لأن فرنسا لا تربطها أي اتصالات بحماس، التي تُعتبر في باريس منظمة إرهابية، يُفترض أن يطلع الجانب المصري الرئيس ماكرون على الاتصالات التي تجريها أجهزة الاستخبارات المصرية مع المفاوضين الفلسطينيين حول هذه المسألة الحساسة، وكذلك على “خطة أمنية” تهدف إلى تحديد “إطار للخروج من الأزمة” في غزة.

ويؤكد الإليزيه أن “مصر شريك موثوق”، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي زار فرنسا ثماني مرات منذ عام 2017، تؤكد صحيفة لوفيغارو.