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ماكرون: لا يوجد دافع سياسي وراء القبض على مؤسس تيليغرام في فرنسا- (تدوينة)

منذ 46 دقيقة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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باريس: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إن إلقاء القبض على الملياردير بافيل دوروف مؤسس تطبيق تيليغرام في فرنسا جاء في إطار تحقيق قضائي جار وإنه لا يوجد دافع سياسي وراءه.

وتعليق ماكرون، الذي جاء عبر منصة إكس، أول تأكيد رسمي لاحتجاز دوروف، الرئيس التنفيذي لتيليغرام والمولود في روسيا، بعد مرور ما يقرب من يومين على إلقاء القبض عليه في مطار لو بورجيه على مشارف باريس بعد وقت قصير من هبوط طائرة خاصة كان يستقلها من أذربيجان.

وأدى غياب التأكيد الرسمي إلى تكهنات حول أسباب احتجازه. لكن ماكرون قال إنه رصد “معلومات خاطئة (مكتوبة)… عن فرنسا بعد إلقاء القبض على بافيل دوروف”، مضيفا أن بلاده شديدة الالتزام بحرية التعبير.

وكتب ماكرون أن “إلقاء القبض على مؤسس تيليغرام على الأراضي الفرنسية تم في إطار تحقيق قضائي جار… هذا ليس قرارا سياسيا بأي حال من الأحوال. الأمر في يد القضاء”.

وقال متحدث باسم الشرطة إن دوروف يخضع لتحقيق من الهيئة المعنية بمكافحة جرائم الإنترنت والاحتيال بسبب عدم تعاونه فيما يتعلق بجرائم إلكترونية ومالية عبر تيليغرام. وأضاف المتحدث أن دوروف لا يزال رهن الاحتجاز.

ويحمل دوروف (39 عاما) الجنسيتين الفرنسية والإماراتية، وتقدر مجلة فوربس ثروته بنحو 15.5 مليار دولار.

(رويترز)

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