ماكرون للمغاربة بعد الزلزال: فرنسا حزينة ونحن معكم- (فيديو)

باريس: خاطب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء الشعب المغربي في رسالة مصورة، قائلا إن باريس مستعدة لتقديم المساعدة في جهود الانقاذ من الزلزال المدمر الذي وقع يوم الجمعة إذا قبل الملك محمد السادس عرض فرنسا.

وقال ماكرون في مقطع مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، “أردت مخاطبة المغاربة مباشرة لأقول لكم إن فرنسا حزينة للغاية… بسبب هذا الزلزال المروع… سنقف بجانبكم”.

وقال ماكرون “بإمكاننا تقديم مساعدات إنسانية مباشرة”، وأضاف أن الأمر متروك للعاهل المغربي الملك محمد السادس والحكومة فيما يتعلق بتنظيم المساعدات الدولية. وتجاهل المغرب عروض فرنسا حتى الآن.

وقال ماكرون “نحن رهن قرارهم السيادي”.

Marocaines, Marocains,

Nous sommes à vos côtés. pic.twitter.com/0gyKVuxaIM — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 12, 2023

وعانى عدد من الناجين من الزلزال بسبب الصعوبات المرتبطة بالعيش في ملاجئ مؤقتة اليوم الثلاثاء بعد ليلة رابعة في العراء وساعد رجال الإنقاذ من إسبانيا وبريطانيا وقطر فرق البحث المغربية. وقالت إيطاليا وبلجيكا وألمانيا إن عروض المساعدة التي قدمتها لم تلق موافقة بعد.

ومرت العلاقات بين باريس والرباط بوقت صعب في السنوات القليلة الماضية لا سيما بشأن الصحراء الغربية التي تريد المغرب من فرنسا الاعتراف بمغربيتها. ولا يوجد سفير للمغرب في باريس منذ يناير كانون الثاني.

ولدى فرنسا أكثر من 51 ألفا يعيشون في المغرب بحسب بيانات وزارة الخارجية الفرنسية. ويشير مرصد الهجرة والديموغرافيا إلى أن هناك نحو 1.5 مليون مغربي يعيشون في فرنسا من بينهم 670 ألفا يحملون جنسية البلدين.

(رويترز)