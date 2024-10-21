ماكرون يطالب نتنياهو بوقف إطلاق النار بغزة ولبنان بأقرب وقت

باريس: طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان بأقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، بحسب بيان أصدره قصر الإليزيه الفرنسي، الاثنين.

ومؤكدا التزام فرنسا بأمن إسرائيل، اعتبر ماكرون أن مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار “يجب أن يكون فرصة لتحريك المفاوضات إلى مرحلة جديدة من أجل وقف إطلاق النار في غزة”.

ومساء الخميس، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قتل السنوار، مستدركا أن “الحرب لم تنته بعد”.

وأقر الجيش الإسرائيلي الخميس، بأن قتل السنوار في قطاع غزة كان بمحض الصدفة.

بينما نعى عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، الجمعة، السنوار قائلا إنه “استشهد مشتبكا ومواجها للجيش الإسرائيلي حتى آخر لحظة من لحظات حياته”.

وعلى صعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان، طالب ماكرون بعدم استهداف البنى التحتية المدنية، وبحماية المدنيين، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

من ناحية أخرى وصف ماكرون الهجمات التي تم خلالها استهداف مقر إقامة نتنياهو بمسيرة، السبت، بأنها “غير مقبولة”.

والسبت، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه منزل نتنياهو بقيساريا شمال إسرائيل، لكنه لم يكن متواجدا وعائلته فيه.

كما استنكر ماكرون “تصرفات” الجيش الإسرائيلي ضد قوة السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل).

وأوضح أنه يريد أن “تؤدي الأمم المتحدة دورها كاملا في جنوب لبنان” وذلك تعقيبا على سلسلة هجمات استهدفت بها إسرائيل مواقع للقوات الأممية خلال الأيام الماضية وأسفرت عن إصابة عددا من جنود “يونيفيل”.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة على غزة، أسفرت عن أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

كما أسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و464 شهيدا و11 ألفا و530 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية حتى مساء الأحد.

(الأناضول)