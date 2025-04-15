ماكرون لنتنياهو: يجب إنهاء “محنة” المدنيين في غزة

باريس: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء على ضرورة “إنهاء محنة” المدنيين في غزة، داعيا إلى وقف لإطلاق النار يتيح الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس و”فتح جميع معابر المساعدات الإنسانية”.

وكتب ماكرون على منصة “إكس”: “وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية وإحياء آفاق حل سياسي على أساس الدولتين. من هذا السياق، أتطلع إلى مؤتمر حزيران/ يونيو” في الأمم المتحدة الذي سترأسه فرنسا بالاشتراك مع السعودية “مع مراعاة المصالح الأمنية لإسرائيل وجميع دول المنطقة”.

(أ ف ب)