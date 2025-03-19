العاهل الأردني يعتبر الضربات الإسرائيلية في غزة “خطوة بالغة الخطورة”.. وماكرون: نكسة كبيرة ولن يكون هناك “حل عسكري”- (صور وفيديو)

باريس: اعتبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن استئناف الضربات الإسرائيلية في قطاع غزة “خطوة بالغة الخطورة” تضيف إلى “وضع إنساني كارثي أساسا”، وذلك على هامش لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه الأربعاء.

وحضّ الملك المجتمع الدولي على التحرك “فورا… للعودة إلى وقف إطلاق النار” واستئناف إدخال المساعدات الانسانية إلى القطاع المحاصر، منددا بوقف إسرائيل دخول المساعدات وقطع الماء والكهرباء “ما يهدد حياة شعب ضعيف للغاية”.

وأعرب عن تقديره لتأييد فرنسا لخطة إعادة إعمار غزة التي خلصت إليها القمة العربية، الرامية إلى “توفير إطار فاعل للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني دون تهجيره”.

الملك خلال لقائه بالرئيس الفرنسي: استئناف إسرائيل هجماتها على غزة خطوة بالغة الخطورة… ويجب على المجتمع الدولي التحرك فورا من أجل استعادة وقف إطلاق النار #الأردن #فرنسا #فلسطين #غزة #هنا_المملكة pic.twitter.com/9b7KzICwHG — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) March 19, 2025

وأقرت القمة العربية الطارئة بالقاهرة خطة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار أمريكي.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة وتمسكتا بمخطط يروج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان ودول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وبيّن الملك أن لقاءه بالرئيس ماكرون في “إطار التنسيق المستمر خلال الأشهر الماضية للعمل على تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.

وأكد “حرص الأردن على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الوطيدة مع فرنسا”.

ولفت إلى الجهود التي يبذلها الأردن لتوفير المساعدات لأهالي غزة برا وجوا، وإلى “بدء عمليات الإجلاء الطبي لأطفال مرضى ومصابين من قطاع غزة لتلقي العلاج في الأردن”.

وخلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض في 11 فبراير/ شباط الماضي، قال الملك عبد الله إن الأردن “سيستقبل 2000 طفل من المرضى من غزة”، وهو ما اعتبره ترامب “خطوة جيدة”.

وشكر الملك عبد الله فرنسا على “دورها في العمل مع الأردن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وخاصة من خلال الإنزالات الجوية”.

وأشار إلى أن “تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة يهدد بتوسع الصراع وزيادة عدم الاستقرار بالمنطقة”.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي الأربعاء أن استئناف الضربات الإسرائيلية في غزة يشكل “نكسة كبيرة”، وحذّر من أنه لن يكون هناك “حل عسكري” ممكن في القطاع الفلسطيني.

وقال ماكرون إلى جانب الملك عبد الله الثاني في الإليزيه “يجب أن تتوقف الأعمال العدائية فورا ويجب استئناف المفاوضات بحسن نية تحت رعاية أمريكية”.

وأضاف “ندعو إلى وقف دائم للأعمال القتالية وإطلاق سراح جميع الرهائن” الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.

واعتبر ماكرون أن استئناف الحرب “أمر مأسوي بالنسبة إلى الفلسطينيين في غزة الذين سقطوا مجددا في رعب الضربات، وأمر مأسوي بالنسبة إلى الرهائن وعائلاتهم الذين يعيشون في كابوس الانتظار وفي حالة من عدم اليقين بشأن تحريرهم الذي نريده أكثر من أي شيء آخر، وأمر مأسوي بالنسبة إلى المنطقة برمّتها التي تحاول التعافي بعد أكثر من عام من الحرب والاضطرابات”.

كما قدّر ماكرون أن حركة حماس “هُزمت” وأنها “خسرت راعيها الذي دفعها إلى ارتكاب جريمة 7 تشرين الأول/ أكتوبر” 2023، في إشارة إلى إيران.

وشدد على أن “محور المقاومة أصبح اليوم مجرد وهم”، في إشارة أيضا إلى طهران وحلفائها في الشرق الأوسط، بمن فيهم حماس وحزب الله اللبناني الذي أضعفته الضربات الإسرائيلية.

ودعا الرئيس الفرنسي إلى “إيجاد سبيل إلى حل سياسي” معربا عن دعمه خطة القادة العرب بشأن غزة “التي تقترح إطارا موثوقا لإعادة الإعمار وعناصر لضمان الأمن وتنصيب حكم جديد لا يمكن أن يكون بزعامة حماس”.

وأشار إلى “أن أساسات هيكل أمني إقليمي جديد موجودة” ولكن “هناك قطعة مفقودة اليوم من هذا الكل المعقد للغاية: الدولة الفلسطينية”.

وذكّر بأنه سيترأس في حزيران/ يونيو في الأمم المتحدة “مؤتمرا بشأن حل الدولتين” مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يفترض أن “يتحدث معه” مساء الأربعاء.

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال تصريحات صحفية مشتركة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه، أن استئناف إسرائيل لهجماتها على #غزة يعد خطوة بالغة الخطورة تضيف مزيدا من الدمار إلى الوضع الإنساني الحالي المتردي#الأردن #فرنسا pic.twitter.com/PCjOizTuQ8 — RHC (@RHCJO) March 19, 2025

(وكالات)