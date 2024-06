ماكرون: مستشفيات فرنسا مستعدة لاستقبال أطفال جرحى من غزّة

باريس: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أن “الأطفال الجرحى أو المرضى من غزّة الذين يحتاجون لرعاية طارئة” يمكن أن “يتلقوا العلاج في فرنسا” في حال كان ذلك “مفيدًا وضروريًا”، مؤكدًا أن فرنسا مستعدة لاستقبال ما يصل إلى 50 مريضًا في مستشفياتها.

وفي منشور على منصة “إكس”، قال ماكرون إن “فرنسا تحشد كل الوسائل المتاحة لها لا سيّما الجوية، لكي يتمكن (هؤلاء الأطفال) من تلقي العلاج في فرنسا، في حال كان ذلك مفيدًا وضروريًا”.

وأضاف “اتُخذت التدابير اللازمة لاستقبال ما يصل إلى 50 مريضًا في مستشفياتنا”.

وفصّل التدابير الأخيرة التي اتخذتها فرنسا في مجال المساعدات الإنسانية المخصصة للشرق الأوسط، وحدد الخطوط العريضة لنشر الموارد الطبية في البحر مع إبحار حاملة المروحيات “ديكسمود” “بداية الأسبوع” علما أنها “مجهزة لدعم المستشفيات بسعة 40 سريرًا”.

وستصل الحاملة “ديكسمود” إلى مصر “في الأيام المقبلة” وستكون مخصصة لـ”علاج الحالات الأكثر خطورة والسماح بأخذ المدنيين المصابين في الاعتبار من أجل تقديم علاج لهم في المستشفيات المجاورة إذا لزم الأمر”.

وأشار ماكرون إلى أن طائرة جديدة تابعة للقوات الجوية ستنقل “أكثر من عشرة أطنان من الشحنات الطبية في بداية الأسبوع” على متنها “محطتان صحيتان متنقلتان يمكن لكل منها أن تعالج نحو 500 مصاب بالغ”.

وقال أيضًا “يجب أن تصل المساعدات الإنسانية في أسرع وقت وأكبر قدر من الأمن. ومن أجل حصول ذلك، علينا التوصل إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف لإطلاق النار”.

Urgence pour la population de Gaza : l’aide humanitaire doit pouvoir arriver le plus rapidement et le plus sûrement possible. Pour cela, il nous faut obtenir une trêve humanitaire immédiate conduisant à un cessez-le-feu.

La France fait tout pour y parvenir.

Point de situation.…

