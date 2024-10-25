سياسة | دولي

ماكرون منتقداً نتنياهو: الدفاع عن الحضارة لا يكون بزرع الهمجية

25 - أكتوبر - 2024

ماكرون خلال مؤتمر صحفي دولي لدعم لبنان، في باريس في 24 أكتوبر 2024- ا ف ب

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أنقرة: انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وَصْفَ رئيسِ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجمات على غزة ولبنان بأنها “حرب الحضارة”، قائلاً إن “الدفاع عن الحضارة لا يكون بزرع الهمجية”.
ولا يزال التوتر المتصاعد مستمراً بين نتنياهو وماكرون، بعد مطالبة الأخير بفرض حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته في باريس، الخميس، رد ماكرون على وصف نتنياهو الهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان بأنها “حرب الحضارة ضد الهمجية”.
وقال ماكرون: “في الآونة الأخيرة، كثر الحديث عن ’حرب الحضارات‘ أو ’الحضارات التي يجب الدفاع عنها‘، لكنني لا أعتقد أن الحضارة يتم الدفاع عنها عبر زرع الهمجية”.
وخلال مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية، الأربعاء، قال نتنياهو إن “إسرائيل تشن حرب حضارة ضد همجية”.
وتابع: “إننا لا نقاتل من أجل أنفسنا فحسب، بل من أجلكم أيضاً”.
وانتقد نتنياهو سياسات ماكرون تجاه المنطقة، لافتاً إلى دعوته لحظر الأسلحة على إسرائيل.
وأضاف: “تحدثت مع ماكرون وشعرت بخيبة أمل. لقد دَعَمَنا في بداية الحرب، لكن تدريجياً رأيت أنه غيّرَ موقفه واتخذ موقفاً ضد مصالحنا المشتركة”.

وبسبب هذه التصريحات، تلقى ماكرون انتقادات في فرنسا. فقد عبّر المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (كريف) برئاسة يوناتان عرفي، عن غضبه، قائلاً إنه “لم يسبق في التاريخ أن اتهمت ديمقراطية ديمقراطيةً أخرى بزرع الهمجية”، معتبراً أن “تدهور العلاقة الشخصية بين الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي لا يمكن أن يبرر هذه التصريحات”.

على المنوال نفسه، تحدّثت كارولين يادان، النائبة البرلمانية الفرنسية عن الدائرة الثامنة للفرنسيين المقيمين في الخارج، بما في ذلك في إسرائيل، وهي من مُعسكر الرئيس ماكرون. حيث قالت: “ لا، إسرائيل لا تزرع الهمجية.. فالهمجية هي ما يعاني منه الإسرائيليون منذ 7 أكتوبر عام 2023”.

كما استنكر النائب البرلماني اليميني المتشدد، إيريك سيوتي، المعروف بدعمه القوي لإسرائيل، استنكر التصريحات التي وصفها بأنها “غير جديرة بالاهتمام وكاذبة”. وكتب: “الهمجية هي حزب الله وحماس، وليست الديمقراطية الإسرائيلية!”.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دعا ماكرون، في تصريحات صحافية، إلى “وقف تسليم الأسلحة المستخدمة (من قبل إسرائيل) في غزة”، زاعماً أن باريس “لم تشارك” في تزويد تل أبيب بها.
وبعد ساعات من تصريحه بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة، أصدرت الرئاسة الفرنسية بياناً ناقضت فيه تصريح ماكرون، وذكرت أن “باريس ستواصل تزويد تل أبيب بالقطع اللازمة للدفاع عن نفسها”.
ورد نتنياهو على تصريحات ماكرون، قائلاً إنه يقاتل من أجل “الحضارة” ضد إيران، ووصف دعوات الزعماء الغربيين لحظر الأسلحة على إسرائيل بالـ”مخزية”.
وفي وقت سابق الخميس، اختتمت أعمال المؤتمر الدولي في باريس لتقديم الدعم المالي للبنان الذي يتعرّض لعدوان إسرائيلي منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

(وكالات)

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  1. يقول مليك:
    أكتوبر 25, 2024 الساعة 7:21 ص

    العالم كله مشارك في المجازر و لا سيما العرب

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  2. يقول رضا تونس:
    أكتوبر 25, 2024 الساعة 7:57 ص

    برر المستعمرون من بريطانيين و فرنسيين و أمريكيين و غيرهم هجمتهم الاستعمارية البشعة بأنهم يجلبون الحضارة الى مجتمعات متخلفة و لقد كانت تلك التبريرات غطاءا لسلب تلك الشعوب حريتها و مقدراتها في ٱن واحد ووصل الامر إلى حد إبادة السكان الاصليين في أمريكا الشمالية و في أستراليا اي نبيدكم لتصبح الأرض متحضرة مع أن الحضارة هي فعل بشري و لا يمكن أن توجد بدونهم
    الٱن يعيد الى أذهاننا زعيم عصابة الكيان الصهيوني النازي والفاشي على ٱذاننا نفس الاسطوانة المقززة وهو لا يزال يعيش في القرن 18 وهي رجعية مقيتة ييستفيق منها تحت هدير صواريخ المقاومة

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  3. يقول حمادي:
    أكتوبر 25, 2024 الساعة 7:59 ص

    الحضارة التي يدافع عنها المجرم الصهيوني نتنياهو هي حضارة الابادة الجماعية، هي قتل الأطفال والنساء والشيوخ من أهل الأرض…
    ليسكنها السارقون الذين أتوا من مختلف بقاع العالم، هؤلاء المتحضرون!

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  4. يقول مجتهد:
    أكتوبر 25, 2024 الساعة 8:38 ص

    خداع وكذب واقتراف وقسوة وظلم ، اهذا العالم المتمدن؟

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  5. يقول حنظلة الفلسطيني:
    أكتوبر 25, 2024 الساعة 8:44 ص

    كفاك ما كرون هذا القول
    كفيت ووفيت

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  6. يقول ع.د.ق:
    أكتوبر 25, 2024 الساعة 10:57 ص

    كفاك وهما لا تخدع. نفسك لقد سقطت ورقة التوت عن. الجميع ضر الرماد في. العيون. لا يجدي. نفعا ارجع الى. صوابك

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