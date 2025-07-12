ماكرون والآغا خان الخامس يوقّعان اتفاقية لدعم العملية الانتقالية في سوريا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصافح آغا خان الخامس لدى وصوله إلى قصر الإليزيه في باريس

باريس: وقّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وآغا خان الخامس، إمام الشيعة الإسماعيليين، الجمعة اتفاقيات لدعم العملية الانتقالية في سوريا، وإعادة إعمار إقليم مايوت الفرنسي الذي دمره إعصار في كانون الأول/ ديسمبر.

يرمي التعاون في سوريا إلى تلبية الاحتياجات الطارئة للشعب السوري في مجالات الصحة والتعليم والطاقة، بالإضافة إلى ترميم التراث بعد حرب استمرت 14 عاما.

وشدّد مصدر دبلوماسي فرنسي على أن التعاون سيساعد في “استقرار سوريا” في إطار “عملية انتقالية سلمية وشاملة”، بما يصب في مصلحة كل مكونات المجتمع السوري.

أُطيح رئيس النظام السوري بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 في هجوم خاطف شنّه تحالف فصائل معارضة مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية التي تتولى السلطة حاليا في دمشق.

لكن الحكومة الجديدة تواجه صعوبات في بسط سلطتها على كامل أراضي البلاد، بسبب وجود فصائل مسلّحة مختلفة الولاءات.

يعيش في سوريا نحو 200 ألف إسماعيلي لديهم شبكة مراكز صحية ويستفيدون من دعم في ثمانية مستشفيات، ومدارس ومشروع جامعي.

ووقعت فرنسا اتفاقية مع شبكة الآغا خان للتنمية لإعادة إعمار مايوت والتعاون في المحيط الهندي، وفق الإليزيه.

تشمل الاتفاقية مجالات على غرار حماية البيئة، والزراعة، وإدارة المياه والنفايات.

قضى 40 شخصا في الإعصار شيدو الذي ضرب جزيرة مايوت حيث تسبب بأضرار تقدّر بـ3,5 مليارات يورو في الإقليم الفرنسية الأكثر فقرا والواقع في المحيط الهندي.

خلف رحيم الحسيني في شباط/ فبراير والده الآغا خان الرابع الذي توفي في لشبونة عن عمر ناهز 88 عاما والذي كان صاحب ثروة طائلة وناشطا في العمل الخيري. في لشبونة أنشأ الآغا خان الرابع في العام 2015 مقرا عالميا للشيعة الإسماعيليين.

وأسس الآغا خان الرابع شبكة الآغا خان للتنمية وهي مؤسسة ضخمة تقول إنها توظّف 96 ألف شخص حول العالم وتموّل برامج تنموية، خصوصا في آسيا وأفريقيا.

(أ ف ب)