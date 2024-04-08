سياسة | دولي

ماكرون والسيسي وعبدالله الثاني يدعون إلى وقف “فوري” لإطلاق النار في غزة ويحذّرون من “عواقب” هجوم على رفح

8 - أبريل - 2024

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باريس:  دعا الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبدالله الثاني، الإثنين، إلى وقف “فوري” لإطلاق النار في غزة والإفراج عن “كل الرهائن”، محذّرين إسرائيل من “عواقب خطيرة” لهجوم تعتزم شنّه في رفح.

وكتب القادة الثلاثة في مقالة رأي نشرتها أربع صحف يومية بينها “لو موند” أن “الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تسببها يجب أن تتوقف فورا”. ولفتوا إلى أن الهجوم الذي تعتزم إسرائيل شنّه في رفح “لن يؤدي إلا إلى تزايد الخسائر البشرية والمعاناة وتفاقم مخاطر وعواقب تهجير قسري لسكان غزة وإلى خطر تصعيد في المنطقة”.

(أ ف ب)

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  1. يقول علي الجزائري:
    أبريل 9, 2024 الساعة 1:17 ص

    أكبر عدد من جنود الكيان الصهيوني الذين يمارسون إجرامهم في غزة هم فرنسيون صهاينة .. هل تعرفون هذه المعلومة أم لا ..؟؟؟

    رد

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