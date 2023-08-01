ماكرون وبريجيت يصلان منتجع الرئاسي ببريغانسون لقضاء إجازتهما الصيفية

باريس- “القدس العربي”:

بينما يذهب الفرنسيون بشكل تدريجي لقضاء الإجازة الصيفية، بدأ أيضاً المسؤولون في السلطة التنفيذية، أعضاء الحكومة، أيضاً بأخذ بضعة أيام إجازة، في مقدمتهم رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، اللذان وصلا منذ نهاية الأسبوع إلى منتجع قلعة فور- بريغانسون بجنوب شرق فرنسا، والذي يُعدّ وجهة رئيسية لرؤساء فرنسا منذ نحو ستة عقود.

وقد شوهدت زوجته بريجيت وهي تتمشى مع كلبها “نيمو”، الذي تم تبنّيه في عام 2016 ، على طول الجسر العائم، يوم الأحد، وفقًا للصور التي التقطتْها صحيفة ”نيس ماتين” المحلية.

Brigitte et #EmmanuelMacron sont arrivés au fort de #Bregancon pour quelques jours de vacances d'été. (Nice-Matin) pic.twitter.com/uz2I5txkca — Thierry de Cabarrus (@tcabarrus) July 31, 2023

خلال هذه العطلة الصيفية، سيكون بإمكان الرئيس ماكرون وزوجته بريجيت الاستفادة من المسبح الذي تم مؤخراً تركيبه، تحديداً في عام 2018، والذي يبلغ عمقه 1.20، ومساحته 10 أمتار في 4، وفق صحيفة “لوجورنال دو ديمانش”، الفرنسية.

وقد كلّف هذا المسبح الرئاسي 34 ألف يورو، حسبما أشارت صحيفة “لو باريزيان”، في ذلك الوقت، موضحة أن المبلغ مأخوذ من ميزانية 150 ألف يورو المخصصة لقلعة فور- بريغانسون. وهي ميزانية يجب اقتطاع 60 ألف يورو منها كل صيف لضمان حماية الشاطئ الخاص، وردع المصورين.

في ذلك الوقت، كان الإليزيه قد عزّزَ أيضًا رغبة الزوجين الرئاسيين في تجنّب المصورين المتطفلين لتبرير قرارهم بتركيب حمام سباحة. وقال إيمانويل ماكرون للصحفيين في ذلك العام: “لا أحب حمامات السباحة، أفضل البحر ألف مرة، إنه جيد، إنه رائع”.

🔥 Des vacances gâchées par le réchauffement climatique. Les #Macron qui viennent d'arriver au Fort de #Bregancon pour leurs congés d'été apprennent qu'en raison des forts besoins en eau dus à la sécheresse qui sévit dans le #Var, leur piscine ne sera pas praticable cet été https://t.co/dz9TfTXzjd pic.twitter.com/iWvZ6WgJt6 — Fronce-Soir (@FronceSoir) August 1, 2023

إذا كان الرئيس ماكرون يعتزم أخذ قسط من الراحة لبضعة أيام، فإن منتجع قلعة فور- بريغانسون الرئاسي يتمتع مع ذلك بجميع المعدات اللازمة للعمل ومراقبة حالات الأزمات، كما كان الحال في عام 2021 مع سيطرة حركة طالبان على كابول في أفغانستان.

كما هو الحال في كل صيف، وباستثناء حالة طوارئ غير متوقعة، من المتوقع ظهور الرئيس إيمانويل ماكرون الرسمي في 17 أغسطس، لإحياء ذكرى إنزال بروفانس.. وهذا لا يمنع من القليل من المشي بحلول ذلك الوقت، قبل عودة مجلس الوزراء مع الدخول السياسي، في 23 أغسطس الجاري، كما هو مفترض.