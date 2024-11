ماكرون ولوبان ومجلس تمثيل اليهود يعبرون عن “قلقهم البالغ” من “اختفاء” الكاتب بوعلام صنصال في الجزائر

باريس- “القدس العربي”:

عبر مسؤولون وسياسيون فرنسيون، في مقدمتهم الرئيس إيمانويل، عن قلقهم حيال “اختفاء” الكاتب الفرنسي- الجزائري بوعلام صنصال الذي ذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه تم اعتقاله يوم السبت الماضي 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمطار الجزائر العاصمة، قادما من فرنسا.

بينما ذكرت مجلة “ماريان” الفرنسية أن أخبار بوعلام صنصال انقطعت عن عائلته منذ وصوله إلى الجزائر العاصمة، وأنه تم اعتقاله.

ونقل تلفزيون “سي نيوز” الفرنسي عن “محيط” إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي “قلق” حيال هذا “الاختفاء”، وأنه يُشدد على تمسكه الثابت بـ”حرية كاتب ومثقف كبير”.

وأوضح محيط الرئيس ماكرون للتلفزيون الفرنسي أن “أجهزة الدولة الفرنسية في حال استنفار لتوضيح وضع الكاتب”، البالغ من العمر 75 عاما، والذي اعتقل لـ”أسباب مجهولة”، وفق القناة الفرنسية اليمينية، التي خصص أحد مذيعيها البارزين، وهو باسكال برو، افتتاحية عن “اختفاء” بوعلام صنصال.

كما عبر العديد من القادة السياسيين الفرنسيين عن قلقهم ودعمهم للكاتب. حيث كتب رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوارد فيليب: “إنه يجسد كل ما نعتز به.. الدعوة إلى العقل والحرية والإنسانية ضد الرقابة والفساد والإسلاموية”.

وقال إدوارد فيليب إنه يعول على “السلطات الفرنسية والأوروبية للحصول على معلومات دقيقة والتأكد من أن الكاتب يستطيع التحرك بحرية والعودة إلى فرنسا متى شاء”.

من جانبها، طالبت زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، مارين لوبان، الحكومة الفرنسية بـ” التحرك من أجل الإفراج الفوري” عن بوعلام صنصال، ووجهت التحية لـ”المناضل من أجل الحرية والمعارض الشجاع للإسلاميين”.

