ماكرون يؤكد إمكانية تنفيذ عملية برية في أوكرانيا عند مرحلة ما

باريس: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يستبعد أن تقوم باريس بعملية برية في أوكرانيا في مرحلة ما.

وقال الرئيس الفرنسي، في مقابلة مع مجلة “لو باريزيان” الفرنسية: “ربما في مرحلة ما- وأنا لا أرغب في ذلك، ولن أبادر بذلك- سيكون من الضروري تنفيذ عمليات، أياً كانت، محلياً لمواجهة القوات الروسية، وأن قوة فرنسا تكمن في قدرتنا على القيام بذلك”.

وأشار ماكرون إلى أن العديد من الدول الأوروبية، وليس الصغيرة منها، تدعم توجه فرنسا.

وأكد ماكرون على استعداد بلاده لأي سيناريو، لافتاً إلى أنه سيكون من الخطأ عدم القيام بذلك. وقال: “أنا متأكد من أنه، في ظل أي سيناريو كان أي شخص سيتحمل المسؤولية، انطلاقاً من المعيار الذي يختاره”.

وفي 26 شباط/فبراير الماضي، قال ماكرون إن ممثلي حوالي 20 دولة غربية ناقشوا تقديم المزيد من المساعدات لكييف في اجتماع في باريس، والذي تضمن أيضاً خيار إرسال قوات برية إلى أوكرانيا.

ووفقاً للرئيس الفرنسي، لم يتمكن المشاركون من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه القضية، ولكن لا يمكن استبعاد مثل هذا السيناريو في المستقبل. وفي وقت لاحق، أضاف ماكرون أن “عدم استبعاد شيء ما لا يعني بالضرورة القيام بذلك”.

(د ب أ)