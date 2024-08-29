ماكرون يؤكد بذل “كل الجهود” لاختيار رئيس جديد للوزراء

بلغراد: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إنه يبذل “كل الجهود” في بحثه عن رئيس وزراء جديد “لإيجاد أفضل حل للبلاد”، دون أن يوضح متى سيتم هذا التعيين الذي طال انتظاره.

وأجاب ماكرون في مؤتمر صحافي في بلغراد “سأتحدث إلى الفرنسيين في الوقت المناسب وفي الإطار الصحيح”.

بعد مرور أكثر من 50 يوما على حل ماكرون الجمعية الوطنية، لا يبدو أي من السيناريوهات المطروحة على الطاولة لتشكيل الحكومة واضحا في بلد منقسم بشدة، فيما تواصل الحكومة المستقيلة إدارة شؤون البلاد.

وإثر رفضه القاطع تشكيل حكومة يسارية التوجه، باشر ماكرون الثلاثاء “دورة جديدة من المشاورات” بحثا عن رئيس وزراء وسط أجواء سياسية تزداد توترا.

وينفد الوقت أمام ماكرون لاختيار رئيس للحكومة، إذ يتحتم تقديم ميزانية إلى الجمعية الوطنية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، في ظل جدول أعمال رئاسي مثقل.

وقال ماكرون الخميس “صدقوني أنا أبذل كل ما في وسعي ليل نهار وأنا أفعل ذلك منذ أسابيع، حتى لو لم تروه بالضرورة، للتوصل إلى أفضل الحلول للبلاد”.

وأكد أن الحكومة المستقيلة “تواجه التحديات والأزمات الراهنة”، نافيا فكرة أنه “ليست هناك متابعة للأعمال”.

وفي الوقت الراهن، استبعد الرئيس خيار حكومة مكونة حصرا من ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري الذي اقترح اسم لوسي كاستيه لمنصب رئيس الوزراء.

(أ ف ب)