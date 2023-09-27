ماكرون يؤكد دعمه لبازوم بعد رحيل السفير الفرنسي من النيجر

باريس: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء “دعمه” للرئيس محمد بازوم الذي أطاحه انقلاب في النيجر في 26 تموز/يوليو وذلك بعد ساعات على رحيل السفير الفرنسي الذي طرده العسكريون من نيامي وعودته الى باريس.

وقال قصر الإليزيه إن ماكرون تباحث الأربعاء مع حسومي ماساودو وزير الخارجية في حكومة الرئيس النيجري المخلوع.

وأكد ماكرون “تصميم فرنسا على مواصلة جهودها مع رؤساء دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وشركائها الأوروبيين والدوليين من أجل العودة إلى النظام الدستوري في النيجر”، كما ذكرت الرئاسة الفرنسية.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أفادت وكالة فرانس برس بأن السفير الفرنسي في النيجر سيلفان ايتيه الذي كان العسكريون الحاكمون في نيامي يطالبون برحيله، عاد إلى باريس الأربعاء.

(أ ف ب)