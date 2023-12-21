سياسة | دولي

ماكرون يؤكد على ضرورة “وقف فوري للقتال بغزة”- (فيديو)

منذ 26 دقيقة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

حجم الخط
0

باريس: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، على أهمية “العمل الفوري لتحقيق وقف القتال” في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ شهرين ونصف.

جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال زيارته إلى قاعدة جوية في إطار رحلته الحالية في الأردن، التي تستغرق يومين.

وأضاف ماكرون أن بلاده تقترح “مبادرة للسلام والأمن للجميع”.

وشدد على ضرورة “العمل الفوري على وقف القتال في غزة بهدف إعادة فتح أفق سياسي”.

كما تطرق إلى حرب أوكرانيا قائلاً: “لا يمكننا أن نترك روسيا تنتصر، ونستمر في مساعدة الأوكرانيين”.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

“النشامى” لماكرون وطائرتيه: لا أهلا ولا سهلا.. وقصف معبر أبو سالم رسالة ضد “المسار الأردني البري” للمساعدات- (فيديو)
منذ 6 ساعات
ماكرون يدافع عن دوبارديو المتهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي- (فيديو)
منذ 10 ساعات
ماكرون يزور القوات الفرنسية المتواجدة في الأردن 
منذ 13 ساعة
النواب الفرنسيون يرفضون مشروع قانون الهجرة.. “صفعة قوية للحكومة.. وسيناريو كارثي”- (فيديوهات)
12 - ديسمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية