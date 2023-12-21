ماكرون يؤكد على ضرورة “وقف فوري للقتال بغزة”- (فيديو)

باريس: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، على أهمية “العمل الفوري لتحقيق وقف القتال” في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ شهرين ونصف.

جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال زيارته إلى قاعدة جوية في إطار رحلته الحالية في الأردن، التي تستغرق يومين.

وأضاف ماكرون أن بلاده تقترح “مبادرة للسلام والأمن للجميع”.

وشدد على ضرورة “العمل الفوري على وقف القتال في غزة بهدف إعادة فتح أفق سياسي”.

كما تطرق إلى حرب أوكرانيا قائلاً: “لا يمكننا أن نترك روسيا تنتصر، ونستمر في مساعدة الأوكرانيين”.

EN DIRECT | Discours du Président @EmmanuelMacron depuis la base aérienne projetée au Levant. https://t.co/qN5uSOpuAd — Élysée (@Elysee) December 21, 2023

(الأناضول)