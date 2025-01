ماكرون يبحث مع ستارمر تطورات أوكرانيا والشرق الأوسط- (تدوينة)

باريس: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس عبر موقع إكس إنه التقى برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وإنهما أكدا التزامهما بدعم أوكرانيا وناقشا العديد من القضايا الأخرى.

وذكر ماكرون أنه تحدث مع ستارمر بشأن الوضع في الشرق الأوسط، والعلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

This evening at Chequers with Prime Minister @Keir_Starmer.

We reaffirmed our commitment to supporting Ukraine, discussed the situation in the Middle East, the relationship between the United Kingdom and the European Union, and prepared for the upcoming Franco-British Summit. pic.twitter.com/THVaQM7mp4

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 9, 2025