ماكرون يتهم ميلوني بنشر معلومات مضللة حول اجتماعات أوكرانيا

16 - مايو - 2025

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني

تيرانا: اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بنشر معلومات مضللة حول الاجتماعات الخاصة بأوكرانيا

وتتعلق تصريحات ماكرون على وجه التحديد، بتصريحات ميلوني حول سبب غيابها مؤخرا عن اجتماعات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة آخرين. 

وقال ماكرون إنه يجب التعامل مع المعلومات بمسؤولية، مضيفا أن هناك بالفعل ما يكفي من المعلومات المضللة من الروس. وأضاف أن الاجتماعات المذكورة كانت تركز على كيفية تحقيق وقف إطلاق النار والسلام الدائم في أوكرانيا. وأشار إلى أنه لم تكن هناك ثانية من المناقشات حول نشر قوات أو أي شيء مماثل. 

وكانت ميلوني قد فسرت في وقت سابق “غياب إيطاليا الملحوظ” عن الاجتماعات بالقول إن بلادها لا تعتزم حاليا إرسال قوات إلى أوكرانيا لضمان اتفاق سلام. وقالت “لن يكون من المنطقي بالنسبة لنا المشاركة في صيغ تسعى إلى تحقيق أهداف أوضحنا صراحة أننا لا نتشارك فيها”. 

وأجرى المستشار الألماني فريدريش ميرتس وماكرون وزيلينسكي، بالإضافة إلى رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة في العاصمة الألبانية تيرانا يوم الجمعة.

(د ب أ)



  1. يقول ملاحظ:
    مايو 17, 2025 الساعة 12:59 ص

    ايطاليا اصبحت دولة ضعيفة اقتصاديا و لا عسكريا كل ما نراه عن الايطاليين الا تمثيليات في ايداعاتهم .ربما بعض الدول العربية يعطون الى ايطاليا اكتر من قيمتها و لكن في اوروبا اصبحت دولة لا وزن لها خصوصا عسكريا .ايطاليا ربما في مجال السياحة و لكن حتى سياحيا اصبحوا الناس يدهبون الى تركيا او دول اوروبا الشرقيه

    رد
  2. يقول محمد:
    مايو 17, 2025 الساعة 6:58 ص

    على الأقل ايطاليا في اوروبا و ليست دولة عربيةحتى تترك وحيدة واقتصادها يساوي دول شمال افريقيا كلها

    رد

