ماكرون يوبّخ الوزراء والإعلام بسبب حديث نُسب إليه يتعلق بإسرائيل

لندن- “القدس العربي”: اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، بعض وزرائه بالافتقار إلى الاحترافية وبنشر معلومات كاذبة، كما انتقد وسائل الإعلام بشأن طريقة نقلها لتعليقات تَردّدَ أنه أدلى بها عن إسرائيل خلال اجتماع لمجلس الوزراء.
وفي أحدث مؤشر على إحباطه السياسي، وبّخَ ماكرون، الذي بدت عليه علامات الغضب، الصحفيين، بسبب تعليقات أوردوها تشير إلى أنه شكّك في قيام إسرائيل، في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء، ونفى أن يكون قد أدلى بهذه التصريحات.
ماكرون: خلل في أسلوب النقاش العام، وانعدام الاحترافية من جانب الوزراء الذين ردّدوا تصريحات مشوهة، والصحفيين الذين نقلوها، والمعلّقين
وقال، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للمجلس الأوروبي في بروكسل: “يتعين أن أخبركم بمدى دهشتي عندما قرأت الكثير من التعليقات وردود الفعل، بما في ذلك من قادة سياسيين أجانب أو فرنسيين، على تصريحات نُسبت إليّ دون أن يسألوا عما كانوا يقولونه، وماذا قلت بالضبط”.
وأضاف أن المسؤولين عن “مثل هذا النوع من التلاعب” ليسوا مخطئين فحسب، وإنما “يؤذون بعض الناس، ويضعفون فرنسا”.
وقال: “لقد وقفت فرنسا دائماً إلى جانب إسرائيل. وجود إسرائيل وأمنها أمران لا يمكن المساس بهما بالنسبة لفرنسا والفرنسيين”.
وأكد أن فرنسا “لم تخذل أبداً” الدولة العبرية، مذكراً بأن الحكومات المتعاقبة، وهو شخصياً، “حاربوا دائماً كل أشكال معاداة السامية”.
وقد أثارت التعليقات التي تناقلتها وسائل الإعلام، في وقت سابق من هذا الأسبوع، ردَّ فعل لاذعاً من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتسبّبت في الجولة الأحدث من المناوشات الدبلوماسية بينه وبين ماكرون بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان.
وقال ماكرون: “كل هذا دليل، في حقيقته، على خلل في أسلوب النقاش العام وانعدام الاحترافية من جانب الوزراء الذين ردّدوا تصريحات مشوهة، والصحفيين الذين نقلوها، والمعلقين الذين لم يبحثوا عن حقيقة وصدق مثل هذه التصريحات”.
وكان مشاركون في جلسة للحكومة الفرنسيّة عُقدت في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، نقلوا عن ماكرون قوله لوزرائه إنه ينبغي على نتنياهو “ألا يتجاهل قرارات الأمم المتحدة”، و”ألا ينسى أن بلاده أنشئت بقرار من الأمم المتحدة”، في إشارة إلى تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1947 على خطة لتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة عربية.
وأثارت هذه التصريحات حول إنشاء دولة إسرائيل جدلاً كبيراً وغضباً في أوساط المؤسسات اليهودية في فرنسا، ولدى جزء من الطبقة السياسية.
وسارع نتنياهو إلى الرد قائلاً إن دولة إسرائيل نشأت نتيجة “الانتصار” في حرب العام 1948، لا نتيجة قرار أممي.
نتنياهو: تذكير لرئيس فرنسا.. لم تنشأ دولة إسرائيل بقرار من الأمم المتحدة، بل بموجب الانتصار
وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه: “تذكير لرئيس فرنسا: لم تنشأ دولة إسرائيل بقرار من الأمم المتحدة، بل بموجب الانتصار في حرب الاستقلال (..)، وبينهم الكثير من الناجين من المحرقة، خصوصاً من نظام فيشي في فرنسا”.
فيما قال ماكرون: “عندما يكون لديّ ما أقوله، أُصدر بياناً، أو أعقد مؤتمراً صحافياً، هذه هي الأخلاقيات، لا توجد طريقة أخرى”.
وشدد على أنه “لا يوجد أي لبس، فقد وقفت فرنسا دوماً إلى جانب إسرائيل”، مؤكداً أن “هذا الالتزام لا يزال قائماً كما أثبتنا مرة أخرى هذا العام من خلال مشاركتنا في الدفاع عن إسرائيل” في التصدي لهجمات إيران والحوثيين.
ويواجه ماكرون صعوبات منذ أشهر، بعد أن قرر حلّ البرلمان، في وقت سابق من هذا العام، إثر هزيمة ساحقة في الانتخابات الأوروبية.
وقادت الانتخابات التشريعية التي أعقبت ذلك إلى برلمان منقسم إلى ثلاث كتل سياسية وتكبُّد حزبه هزيمة ثقيلة.
(وكالات)
ا لهذا الحد يا ماكرون تخاف من اسرائيل و من نتنياهو بالتحديد . يا رجل انت رئيس دولة عظمى لا تتراجع عن تصريحاتك . لقد أسأت لفرنسا و تاريخها ، لقد أسأت لنابليون و لكل ملك فرنسي حمل لقب لويس ابتداءً من الاول و حتى السادس عشر ، و قد أسأت أيضا لكل من ديغول و شيراك .لقد أسأت لبرح ايفل و لنصب الحرية و أسأت قبلها أيضا إلى جان دارك . كن رئيسا و لا تكن خسيسا .
وجودك يا ماكرون يشكل اهانة لتاريخ فرنسا و شعبها العظيم . لماذا تخشى الإرهابي نتنياهو لهذه الدرجة .انصحك بان تطلب اللجوء السياسي أو الإنساني في دولة جزر القمر أو في بوتان ، فأنت لا تصلح أن تكون زعيما لدولة بحجم فرنسا
عندما تتدخل عائلة روتشيلد يخضع كل رؤساء الغرب ويسجدون لإسرائيل تبقى فقط قامات الأحرار واقفة شامخة لاتسجد الا لله
لا اعرف كيف تتجاهل بعض الدول تاريخها وخاصة تاريخ خروجها الي الوجود كأسرائيل فالجلسة الأممية لسنة 1947 تم فيها تقسيم الأرض الي جزءين (إسرائيل و فلسطين ) وفي عام 1948 خرجت الاولى الي الوجود والثانية لازالت في أشد المعانات !
لم يخطئ الرئيس الفرنسي القوي الجنرال ديغول … عندما إختار ذات يوم الإستقلال بالقرار السياسي عن محيطه و اوله حلف الاطلسي…لانه كان يُدرك ان فرنسا لا يمكنها التفرد بقرارات معينة …بعيدًا عن الضغوطات و اولها الامريكية و حليفاتها..و هذا ما يحدث اليوم بالضبط.
هذا الجبان و الخواف لا يملك حتى الشجاعة لتاكيد ما قاله عن اسرائيل هو يكذب كل وزرائه بما قاله لهذا فرنسا تصبح اكثر ضففا في عهد هذا المراهق.
نعم اسرائيل وجدت بقرار متحيز من الأمم المتحدة ، و قبل ذلك لم يكن لها وجود ، و سوف تعود أن شاء الله نسيا منسيا كما لو لم تكن
كل رؤوساء الغرب وعلى رأسهم امريكا يخافون من اسرائيل خوفا شديدا لان اللوبي الصهيوني 🇮🇱 هو من يحكم الغرب في جميع المجالات .
ليس كل رؤساء الغرب فقط…يخافون من اللوبي الصهيوني…فهناك الكثير من حكام العربان و امة غثاء السيل…يخافون و يهابون نفس هذا اللوبي و حكام الكيان ..بل و يحسبون لهم الف حساب!؟ و هذه حقيقة لا تحجبها لا شعارات و لا كلام الانشاء و لا اي شيء آخر.
أولا كل هؤلاء الحثالى الذين يسمون انفسهم
زعماء الغرب و العالم هم في الحقيقة كلاب
سيدهم نتنياهو.
ثانيا هؤلاء المجرمون هم من طينة المجرم
الكبير سيدهم نتنياهو.
ثالثا تذكير للذين مازالوا منخدعين بهؤلاء
المجرمين بأنهم سيلجمون أقرانهم المجرمين اليهود الم تستفيقوا بعد من
سباتكم و هل مازلتم تصدقون انهم مع
الفلسطينيين و ضد اليهود.ماهذه الغباوة.
و الله اصدق اليهود الشرفاء الذين يقفون
ضد نتنياهو السفاح و عصابته و لا اصدق
هؤلاء المنافقين من أمثال ماكرو.
المجد و الخلود للشهداء و النصر للمقاومة