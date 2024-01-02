باريس: دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء إسرائيل إلى “تجنّب أيّ سلوك تصعيدي وبخاصة في لبنان”، وذلك إثر اغتيال صالح العاروري، القيادي في حماس، بضربة صاروخية استهدفت مكتباً للحركة الفلسطينية في الضاحية الجنوبية لبيروت ونسبتها مصادر لبنانية وفلسطينية إلى الدولة العبرية.
وقال قصر الإليزيه إثر مكالمة هاتفية أجراها ماكرون بالوزير الإسرائيلي بيني غانتس، عضو مجلس الحرب الوزاري، إنّ الرئيس الفرنسي شدّد على أنّه “ينبغي تجنّب أيّ سلوك تصعيدي، بخاصة في لبنان، وأنّ فرنسا ستستمرّ في إيصال هذه الرسائل إلى كلّ الجهات الفاعلة المعنيّة بشكل مباشر أو غير مباشر في المنطقة”.
(أ ف ب)
سبحان الله، وزير الجيوش الفرنسية، كان في جنوب لبنان، في نفس اليوم، هل هذا يعني أن فرنسا هي من أبلغت بمواقع القيادات إلى الكيان الصهيوني، أم لا؟!
هكذا أفهم سياق عنوان (ماكرون يدعو إسرائيل إلى “تجنّب أيّ سلوك تصعيدي وبخاصة في لبنان”) https://www.alquds.co.uk/?p=3282792
هل هذا منطقي أو موضوعي، أو علمي، أم لا؟!
أحسنت الإختيار يا حبيب العدل والانصاف، في مملكة/سلطنة الانصاف (عُمان)
https://x.com/derbychrisw/status/1742306693596258785?s=48
لتوضيح معنى ثقافة الإجرام،
والأنكى، تم محاسبة من فضح هذه الممارسات غير الإنسانية في المملكة المتحدة أو أمريكا، بحجة أن (الموظف) خان الأمانة، لأن ضميره الإنساني رفض هذا (الظلم) من الدولة/النظام/الأوامر العسكرية/الأمنية/القضائية، في البلطجة/القتل/السرقة (القانونية بواسطة سلطة موظف الإدارة والحوكمة)، كما حصل في عقد الإستيلاء على قارة (أستراليا) أو (أمريكا)، أليس مثل هكذا نظام (ظالم)،
ألا يحتاج إلى نقد أو إصلاح، أم لا يا ا. حاتم الطائي؟!
لمن يريد معرفة لماذا أولاً أختار الكيان الصهيوني (صالح العاروري.. أحد كبار قادة حركة حماس والمؤسسين الأوائل لجناحها المسلح “كتائب القسام”- (صور)) https://www.alquds.co.uk/?p=3282641
وبخصوص كيف عرف الكيان الصهيوني بمكان أي إنسان (ة)، في سياق زمن أو مكان ما، حتى يستطيع إرسال أي طائرة/صاروخ/مُسيرة (عن بُعد OnLine) بواسطة AI؟!
السؤال هنا، هل تقنية الهاتف النقال/الخلوي، خانت، أم قيادات حزب الله، من خان، أم القيادات الأمنية والمسؤولة عن الإتصالات في (سوريا أو لبنان)، هي من خانت؟!
في تحديد مواقع من استطاع الكيان الصهيوني وأمريكا وروسيا، الوصول لهم، في مطار بغداد الدولي أو مطار دمشق الدولي أو في الضاحية الجنوبية في بيروت؟!😵😵💫
وللتوضيح، يا د جمال البدري، أحسنت القراءة، ومن ثم التعبير، بشكل صحيح،
لأن هذه مشكلة الثقافة الفرنسية، التي تمثل موقف الرئيس الفرنسي، ضد أهل لغة القرآن وإسلام الشهادتين، بسبب خلق الضمير الإنساني، أو بمعنى آخر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق،
في ظلم أو هضم حقوق واستعباد الآخر، تحت حجج الضرورة الأمنية كما يفعل الكيان الصهيوني مع أهل فلسطين قبل وبعد النكبة الأولى، وهذا المقال تبرير إلى ما يتم التحضير له من نكبة ثانية بعد 7/10/2023،
وأقصد تعليقك على مقال أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية (د توفيق قريرة) من وجهة نظري على الأقل،
هذا الوضع، يجب أن يتغير، الآن في كل دولة من دولنا، وليس فقط في دولة الكيان الصهيوني أو أوروبا وأمريكا وبقية الدول الأعضاء في أي منظمة تابعة إلى الأمم المتحدة،
هل تعلم أن سبب إنتشار وباء (كوفيد/كورونا) في نهاية عام 2019، هو أن تقرير (التنبيه) صادر من (تايوان)، وحتى لا تغضب (الصين)، صاحبة حق النقض/الفيتو،
تم إهماله من قبل (موظف) منظمة الصحة العالمية، فخسر العالم ما خسره، بسبب هذا الإهمال/التقصير/الفساد المُتعمّد،
تماماً كما هو حال (موظف) الترجمة الفورية في (إيران)، أثناء كلمة الرئيس المصري (د محمد مرسي) في نصرة (المظلوم) الذي في (سوريا) أثناء فترة حكمه، أليس كذلك، أم لا؟!
هذه الثقافة/الممارسة/التعامل عند أي (موظف)، مثل توني/طوني بلير، يجب أن تتغير، لو أردنا إلغاء (الظلم) من نظام الأمم المتحدة.
بمعنى آخر لماذا يجب أن يكون محتوى أي قاموس أو معجم أمثال لغوي، في أي لغة،
هو خلاصة ما يمثله عنوان (الوعي اللغوي العربي المشترك) https://www.alquds.co.uk/?p=3282126
حقيقة أحسنت يا رائد الجبوري، في إرسال هذا الفيلم،
لتوضيح لماذا الصين، دفعت أجرة المُصمّمة الأغلى عالمياً (زها حديد)، مرأة من العراق/لبنان/بريطانيا، من أجل تصميم المطار الأحدث في العالم للعاصمة الصينية،
السؤال، متى دولنا، تهتم بالجودة والكفاءة بدل (السعر الأرخص) أو زبالة المنتجات العالمية🤣🤭
أي أن عملية التدوين في كتاب، يجب أن يكون به شيء من المصداقية/الموثوقية العلمية، بعيداً عن أي هوى في نفس (يعقوب)، كما تقول حكمة العرب،
الإشكالية عندما يتم إصدار الكتب، لغاية أخرى، غير المصداقية/الموثوقية العلمية، بل من أجل الإنتصار في حرب أو صراع أو منافسة، للفوز بأكبر حصة من أي سوق، في أجواء بورصة سوق (العولمة/الإنترنت/الشّابِكة) فهل يجب أن تكون، من ضمن ثقافة المجتمع، أم لا؟!
لأن هل الإعلام/التسريبات اليهودية يعرف معنى (المصداقية/الموثوقية)، أم كلّه مبني على مفهوم الفتنة/الاستفزاز/التحرّش، من أجل جذب الإعلانات على الأقل يا م سمير الخزرجي،
هذا مثال عن مفهوم عقلية المخابرات، تسريب خبر، لمعرفة ردة الفعل، فإن كانت في حدود المقبول، يتم تمريره،
وإلّا سيتم نكران أي شيء عن هذا الموضوع، فمن هنا يضحك على من، أو من هنا أخبث مِن مَن؟!🤣🤭
وبخصوص السرقة والنصب والدجل (الصهيوني)
https://youtu.be/G5-N2al6TSQ?si=D6qrxSMDJvetn_9V
هل فيه أي شيء من الخيانة، في عرف أهل القانون، في الكيان الصهيوني، أم لا؟!🤣🤭 والأهم هو لماذا، من وجهة نظر (المحامي/اليهودي)😵💫😵
وعن فن/مهنة التعذيب، في دولنا، ومن هو الأكثر شراسة بين دولنا ومن ضمنهم الكيان الصهيوني،
تعليقاً على ما ورد تحت عنوان (الجذور الثقافية للتعذيب… أو العنف السوري نقيضاً للمقدس) https://www.alquds.co.uk/?p=2955980
أو عنوان (رحيل المعارض السوري التاريخي رياض الترك الملقب بـ”مانديلا سوريا” عن عمر يناهز 93 عاماً https://www.alquds.co.uk/?p=3282167
والأهم هو لماذا، وما الدليل أو الحل، لكل هذا (الظلم) من دولة الكيان الصهيوني أو سوريا أو مصر، وداعميهم في نظام الأمم المتحدة إن كان من أصحاب حق النقض/الفيتو في مجلس الأمن، أو غيرهم إذن؟!😉🤨
🤑🙈🙉🙊🧠🤖
تصعيد قد يوسع الحرب ويخفف الضغط عن الفلسطينيين ويورط وينهك الصهاينة والغربيين وأتباعهم !
أن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا على علم مسبق ومشارك في عملية اغتيال العاروري..فمثل هذه العملية الحساسة لا تقدم إسراءيل على تنفيذها بدون علم مسبق وتخطيط مشترك مع هذا الثلاثي الدولي..فهي عملية كاملة الأركان بعلم هؤلاء ومباركتهم..لكن خشية من روود الأفعال يعلنون عدم علمهم بها.