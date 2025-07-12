ماكرون يدعو إلى “الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية” بعد رسوم ترامب الجديدة

باريس: أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت عبر منصة إكس عن “استياء” فرنسا “الشديد”، ودعا الاتحاد الأوروبي الى “الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية” بعدما هدد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية نسبتها 30 في المئة على السلع الأوروبية في الأول من آب/أغسطس.

ودعا الرئيس الفرنسي المفوضية الأوروبية إلى “تسريع وتيرة التحضير لإجراءات مضادة ذات صدقية، عبر استنفار كل الأدوات المتوافرة لها، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من آب/أغسطس”.

وإذ أوضح أن الاتحاد الأوروبي يخوض مفاوضات مع واشنطن منذ أسابيع عدة “على قاعدة عرض صلب وصادق النية”، أكد ماكرون أنه يعود “إلى المفوضية أكثر من أي وقت مضى أن تؤكد عزم الاتحاد على الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية”.

وأضاف ماكرون أن “فرنسا تدعم في شكل تام المفوضية الأوروبية في التفاوض الذي سيتكثّف، للتوصل إلى اتفاق يقبل به الجانبان بحلول الأول من آب/اغسطس، بحيث يعكس الاحترام الواجب توافره لدى الشركاء التجاريين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمصالح المشتركة”.

وطرح وزير التجارة الخارجية الفرنسي لوران سان مارتان إمكان صدور “رد متناسب” من فرنسا، خصوصا في ما يتعلق بالسلع والخدمات الأمريكية، إذا لم تتوصل بروكسل إلى “اتفاق عادل” مع واشنطن.

وانتقدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين السبت إعلان ترامب، مع تأكيدها استعداد التكتل لمواصلة العمل من أجل بلوغ اتفاق مع واشنطن.

(أ ف ب)