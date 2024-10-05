نتنياهو يهاجم ماكرون: عارك سيظل يتردد صداه طويلا بعد انتصار إسرائيل- (فيديو)

باريس: ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت، بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الكف عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل للقتال ضد حركة حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان.
وقال نتنياهو في بيان “بينما تحارب إسرائيل القوى الهمجية التي تقودها إيران، يتعين على جميع الدول المتحضرة أن تقف بحزم إلى جانب إسرائيل. إلا أن الرئيس ماكرون وغيره من القادة الغربيين يدعون الآن إلى حظر الأسلحة على إسرائيل. يجب أن يشعروا بالعار”.
وأكد أن إسرائيل تخوض حربا على جبهات عدة ضد مجموعات تدعمها إيران.
وأضاف “هل تفرض إيران حظر اسلحة على حزب الله، على الحوثيين، على حماس وعلى وكلائها الاخرين؟ طبعا لا”.
وتحظى الجماعات المذكورة بدعم طهران وتشكل ما يسمى “محور المقاومة” في وجه إسرائيل.
واعتبر نتنياهو أن “محور الإرهاب هذا يقف صفا واحدا. لكن الدول التي يفترض أنها تعارض محور الارهاب هذا، تدعو الى الكف عن تزويد إسرائيل بالسلاح. يا له من عار”.
وأكد أن إسرائيل ستنتصر حتى بدون دعمهم، “لكن عارهم سيستمر لوقت طويل بعد الانتصار في الحرب”.
وقال أيضا “اطمئنوا، اسرائيل ستقاتل حتى تنتصر في الحرب، من أجلنا ومن أجل السلام والأمن في العالم”.
My message to Macron >> pic.twitter.com/BHyh0Fso19
— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 5, 2024
جاء رد نتنياهو، بعد دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت، إلى الكفّ عن تسليم الأسلحة لإسرائيل للقتال في غزة، معتبرا أن الأولوية هي للحلّ السياسي لحرب إسرائيل على غزة.
بعد ساعات وجيزة من دعوة ماكرون، أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان متناقض أن باريس ستواصل تزويد إسرائيل بقطع السلاح اللازمة للدفاع عنها.
وقال ماكرون في حديثه لإذاعة “فرانس إنتر” المحلية، إن “الأولوية اليوم؛ العودة إلى حل سياسي، والكف عن تسليم الأسلحة (لإسرائيل) لخوض المعارك في غزة”.
وأكد خلال هذه المقابلة التي تم تسجيلها في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، أن فرنسا “لا تقوم بتسليم” أسلحة.
وجاء هذا التصريح بعد أيام من تأكيد الرئاسة الفرنسية (قصر الإليزيه) بأن باريس “ملتزمة بأمن إسرائيل وحشدنا موارد عسكرية بالشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني”.
وادعى ماكرون، أن بلاده “لم تزوّد إسرائيل بالسلاح في حربها على غزة”.
في المقابل، أكد على حق إسرائيل في “الدفاع عن نفسها في ضوء القانون ومبادئ حقوق الإنسان”.
كما انتقد ماكرون، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب عدم أخذه بعين الاعتبار موقف فرنسا، قائلا: “عدم الاستماع إلينا خطأ من حيث المستقبل الأمني لإسرائيل”.
وفي سياق متصل، أعرب عن رفضه “تحويل لبنان إلى غزة أخرى”، بحسب تعبيره.
وفي وقت لاحق، قالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها إن “فرنسا ستواصل تزويد إسرائيل بالقطع اللازمة للدفاع عنها”.
وأوضح البيان أن فرنسا ستستمر في إرسال القطع المستخدمة من أجل نظام الدفاع الذي تسميه إسرائيل بـ”القبة الحديدية” على وجه الخصوص.
وقال ماكرون خلال المؤتمر الصحافي الختامي للقمة التاسعة عشرة لمنظمة الفرنكوفونية في باريس، “آسف لكون رئيس الوزراء نتنياهو قام بخيار آخر (بدل وقف إطلاق النار الذي اقترحته باريس وواشنطن)، وتحمل هذه المسؤولية، وخصوصا (تنفيذ) عمليات برية على الأراضي اللبنانية”. وأكد أن فرنسا “متضامنة مع أمن اسرائيل”، لافتا الى أنه سيستقبل الاثنين عائلات الضحايا الفرنسيين-الإسرائيليين الذين سقطوا في هجوم السابع من تشرين الاول/اكتوبر.
وبعد إطلاق العملية الإسرائيلية ضد حزب الله الموالي لإيران في لبنان، أشار ماكرون إلى أن “الأولوية هي تجنب التصعيد”.
وأكد أن “الشعب اللبناني لا يمكن أيضا التضحية به ولا يمكن للبنان أن يصبح غزة جديدة”.
وأضاف ماكرون أن الأعضاء الـ 88 في المنظمة الدولية للفرانكوفونية يطالبون “بالإجماع” بوقف إطلاق نار فوري ودائم في لبنان.
En clôture du Sommet de la Francophonie, le président français Emmanuel Macron a déclaré que les 88 membres de l’OIF demandent « unanimement » un cessez-le-feu « immédiat et durable » au Liban, autre membre de l’organisation, sous le feu de frappes israéliennes. #Francophonie2024 pic.twitter.com/AKjs2FzKiG
— TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) October 5, 2024
(وكالات)
كل الثغرات الامنية. عند حزب الله لم تكن موجودة في السابق الا في حكومة ميقاتي الان لا مكان في لبنان للمجاهدين ليحتمو فيه لا في الضاحية ولا في. لبنان كله
هاؤلاء الذين يبيعون البنانين برخص التراب سيدفعون الثمن غاليا غاليا
بهدلة الرئيس الفرنسي كانت متوقعة و لذلك سوف يلحس كلامه و بتراجع عن اقواله
إنهم ليسوا كذابين و لا منافقين بل صادقون فيما يفعلون و يقولون، فهم من ناحية ملتزمون بأمن إسرائيل و بتزويدها بكل ما تحتاجه من مؤن و أسلحة، و من ناحية أخرى يريدون تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط و إيجاد حلول سياسية، و لا يوجد تناقض بين الناحيتين.
أنت الهمجي قاتل قاتلك الله وملائكته والناس أجمعين .
الصليبيون الجدد يلبسون ثياباً ملطخة بدماء العرب. لا شريف فيهم.
لعنة الله عليهم جميعاً … حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
ماكرون منافق وجبان حيث انتظر سنة كاملة ليطلب بخجل وقف تسليح اسراءيل.
بغض النظر عن ذلك الطلب واذا كان صدقا ام نفاقا، انظروا إلى ردة فعل نتانياهو الوقحة وجحوده الشديد لمن يعتبر حليف مقرب وصديق ولمن بنى المفاعل النووي الصهيوني.
هذا المثال المليون على ان لا صديق للصهاينة، وهم مستعدون الانقلاب في اي لحظة على اي حليف إذا بدر منه ولو بالخطاء اي تصرف او كلام لا يوافق هواهم، وينسوا ويتركوا وراءهم تاريخ حافل يمتد لعشرات السنين من الدعم الذي تلقوه من هذا الحليف.
إذا كانت هذه علاقة اسراءيل بند او باعلى من الند فما بالكم إذا كانت العلاقة بين عبد وسيده، كيف ستتعامل اسراءيل مع العبد إذا تنحنح مجرد نحنحة.
…1. مجرم حرب على رؤوس الأشهاد يعير رئيس دولة لها تاريخ طويل عريض …مسخرة 2.في ازمة الصواريخ السوفييتية في كوبا في بداية الستينات قام كينيدي باتاحة مجال للاتحاد السوفييتي للتراجع وتم تفادي حرب عالمية ، اليوم اقليميا اسرائيل لم تترك امام ايران اي خيار …اسرائيل تدفع نحو حرب اقليمية لا يعرف كيف ستنتهي وقد ينقلب السحر على الساحر 3.استشراس اسرائيل ضد حزب الله وخاصة قياداته يشي بان هاجس هذا الحزب المتمرس كان يشغل اسرائيل وبانه كان شوكة في حلقها ولذلك تضربه بكل هذه الشراسة …مثل اللي مش مصدق حاله 4. عهر وتردد ادارة بايدن هو اللي وصل المنطقة لهون ، والبديل يدعو لضرب نووي ايران …اسرائيل استشرست ضد حركات المقاومة وتدعس على القانون الدولي وكل ذلك بالاسلحة والتكنولوجيا والقنابل الأمريكية والمال الأمريكي والفيتو الأمريكي …امريكا دمرت التوازنات في المنطقة باحتلال العراق واليوم تكمل تدميرها بالشراكة يدا بيد مع اسرائيل…
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتنياهو يهاجم ماكرون: عارك سيظل يتردد صداه طويلا بعد انتصار إسرائيل. ما هي الأسباب التي تجعل البعض يصدق هؤلاء القتلة فرنسا حتى الآن ترفض الاعتذار عن قتل أكثر من 7 مليون جزائري وتدمير الجزائر ولم يطلب منها تعويض حتى الآن عن الخراب والقتل المطلوب فقط اعتذار ولم يعتذر وماذا قال ماكرون جدي وابي لم شارك في الحرب ضد الجزائر وانا كنت صغير هو يعلم اذا اعتذر سيدفع تعويض بعد ذالك المهم هلى يوجد استهزاء واستفزاز واستهبال أكثر من هذا وبعد ذالك يذهب إلى الجزائر لطلب الغاز بوجه كلح الاستعمار الفرنسي في إفريقيا من أحقر المستعمرين وفرنسا من ضمن أسباب التخلف والخراب والنهب المنظم في إفريقيا وعلينا ان نعي جيدا الغرب يجيد توزيع الأدوار بينهم ضد عالمنا العربي وبعد ذالك نصدق انه يطلب من إسرائيل عدم ارسال سلاح لماذا لم يوقف هو ارسال السلح ومزدوج الجنسية إلى غزة لقتل الاخوة الفيسطنين حتى يومنا هذا وللعلم فرنسا من أكبر الدول التي ترسل السلاح إلى المحتل. حسبي الله ونعم الوكيل