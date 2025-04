ماكرون يدعو الباحثين الأجانب إلى اختيار فرنسا.. وهولاند يقترح منحهم صفة “لاجئ علمي” فيها- (تدوينة)

باريس- “القدس العربي”:

في محاولة، على ما يبدو من حيث التوقيت والسياق، لجذب قطاع البحث العلمي الأمريكي الذي بات مهددًا بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك تخفيض الإنفاق الفدرالي على الجامعات ومراكز الأبحاث؛ دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، الباحثين “من جميع أنحاء العالم” إلى “اختيار فرنسا” وأوروبا، محددًا لهم “موعدًا في 5 مايو/ أيار”.

وقال الرئيس الفرنسي على منصة “إكس”: “هنا في فرنسا، البحث أولوية، والابتكار ثقافة، والعلم أفق لا حدود له”.

Here in France, research is a priority, innovation is a culture, and science is a boundless horizon. Researchers from around the world, choose France, choose Europe! See you on May 5.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 18, 2025