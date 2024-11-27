ماكرون يدعو بعد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان “لانتخاب رئيس دون تأخير”

باريس: دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء، بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” في لبنان إلى “انتخاب رئيس دون تأخير” لهذا البلد.

وقال ماكرون، في رسالة مصوّرة على حسابه في منصة إكس للتواصل الاجتماعي، إنّ “هذه مسؤولية السلطات اللبنانية، وكل أولئك الذين يمارسون مسؤوليات سياسية بارزة. إنّ استعادة سيادة لبنان تتطلّب انتخاب رئيس للجمهورية دون تأخير”.

Je tenais à saluer l’accord de cessez-le-feu agréé ce jour entre Israël et le Liban. pic.twitter.com/0vHbMBLOFe — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 26, 2024

(أ ف ب)