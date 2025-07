ماكرون يدعو من بريطانيا لتوحيد الأصوات للاعتراف بدولة فلسطين- (فيديو)

“القدس العربي”: دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إلى توحيد الأصوات في باريس ولندن وسائر الأماكن الأخرى للاعتراف بدولة فلسطين باعتباره المسار الوحيد المتوافق مع منظور السلام.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في لندن، إن لديه وستارمر، النهج ذاته تجاه الشرق الأوسط، وقضية أوكرانيا.

وجدد التأكيد على دعوته إلى وقف إطلاق النار في المنطقة، وإيجاد سبيل إلى السلام، ووقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال ماكرون: “لقد دعونا معا إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الأسرى، هذا أمرٌ مُلِحّ لإنهاء معاناة الأسرى وشعب غزة”.

وأضاف أن استمرار حرب لا نهاية أو استراتيجية لها يُشكّل خطرا جسيما على المنطقة وأمننا المُشترك.

وأوضح: “يجب أن نوحد أصواتنا في باريس ولندن وفي كل مكان آخر للاعتراف بدولة فلسطين وبدء هذه الديناميكية السياسية، التي تعتبر المسار الوحيد المتوافق مع منظور السلام”، مؤكدا أنه يؤمن بحل سياسي للدولتين.

وشدد الرئيس الفرنسي على أن هذا الحل من شأنه أن يشكل أساس الأمن في المنطقة.

وأشار إلى أن حل الدولتين من شأنه أيضا أن يمكّن إسرائيل من العيش بسلام مع جيرانها.

Macron urges Starmer to RECOGNIZE Palestinian State

‘The ONLY consistent with prospects for peace’ https://t.co/SyWDnUMIHO pic.twitter.com/XEty6h7dzQ

— RT (@RT_com) July 10, 2025