ماكرون يريد عودة “في أقرب الآجال” للمواطنين الفرنسيين على متن سفينة “مادلين”

باريس- “القدس العربي”:

في تصريح لها على شبكة RMC-BFMTV اليوم الاثنين، استنكرت النائبة الأوروبية عن حزب “فرنسا الأبية” الفرنسي مانون أوبري، اعتراض الجيش الإسرائيلي لسفينة “مادلين” الإنسانية المتجهة إلى غزة، وعلى متنها عدد من الفرنسيين، من بينهم النائبة الأوروبية ريما حسن.

وقالت أوبري: “ما قامت به الحكومة الإسرائيلية غير قانوني بموجب القانون الدولي، أولا، لأنهم اعتُقلوا في المياه الدولية، وثانيا، لأن زميلتي ريما حسن تتمتع بالحصانة البرلمانية”.

وناشدت رئيسة البرلمان الأوروبي التدخل والمطالبة بالإفراج عن جميع أفراد الطاقم.

من جانبه، كتب منسق حزب فرنسا الأبية، مانويل بومبار: “بعد سبع ساعات من الاعتقال غير القانوني من قبل إسرائيل لـ12 شخصًا، من بينهم 6 مواطنين فرنسيين على متن أسطول الحرية، لم يصدر حتى الآن أي رد فعل من السلطات الفرنسية”.

وتساءل: “ما الذي تنتظره فرنسا لإدانة هذا الانتهاك الجديد للقانون الدولي وتقديم الدعم لمواطنيها المحتجزين في الخارج؟”.

بعد ذلك، خرجت الحكومة الفرنسية عن صمتها، وجاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه: “طلب رئيس الجمهورية السماح، في أقرب وقت ممكن، بعودة مواطنينا الفرنسيين الستة إلى فرنسا، والذين تم اعتراض قاربهم قبالة سواحل قطاع غزة من قبل السلطات الإسرائيلية”.

كما أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية: “منذ اعتراض السفينة، طلبنا توفير الحماية القنصلية لهم. وقد طالب قنصلنا بزيارتهم بمجرد وصولهم إلى ميناء أشدود، للاطلاع على أوضاعهم والمساعدة في عودتهم السريعة إلى فرنسا. وتدعو فرنسا الحكومة الإسرائيلية إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا وبشكل واسع ودون عوائق”.

تم تحويل مسار السفينة إلى ميناء أشدود، وهو ميناء تجاري كبير في جنوب إسرائيل قريب من غزة، حيث يُفترض أن يُنزل الركاب، بحسب ما أفادت به وزارة الدفاع الإسرائيلية.

فهل يمكن القول إن هذا التحويل يتعارض مع القانون الدولي؟ لا شك في ذلك، كما يوضح بنيامين فيوريني، الأمين العام لجمعية “محامون من أجل احترام القانون الدولي” وأستاذ محاضر، في تصريحه لموقع BFMTV.com.

ويشرح قائلاً: “هذا التحويل لا يتوافق إطلاقًا مع القانون الدولي، وهناك سببان يبرران ذلك”. السبب الأول هو غياب السيادة الإسرائيلية على المنطقة التي جرى فيها الاعتراض، وهي منطقة دولية.

ويضيف الخبير: “إسرائيل لا تملك أي سيادة على هذه المياه، وبالتالي فإن هذا الاعتراض لا يمكن أن يكون قانونيا بطبيعته”، مستندا في ذلك إلى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

أما النقطة الثانية، فهي التزام الدولة العبرية، بصفتها “قوة محتلة لقطاع غزة”، بضمان وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع. ويقول فيوريني: “إسرائيل تتنصل من هذا الالتزام الذي ينص على حق السكان المدنيين في الحصول على الموارد الإنسانية لحفظ حقهم في الحياة، وحقهم في الكرامة، وحقهم في الصحة. ومن هذا المنطلق أيضًا، فإن تحويل وجهة السفينة الإنسانية يُعد غير قانوني تمامًا”.

في شهر نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم تتعلق بـ”جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”، ومن بين التهم الموجهة إليه، الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية والذي نددت به عدة جمعيات ومنظمات، من بينها الأمم المتحدة.

مسألة أخرى تطرح نفسها، وهي ما إذا كانت عملية التوقيف تنتهك الحصانة الدبلوماسية، خاصة في حالة النائبة الأوروبية ريما حسن. وهذا يضع المسؤولية على فرنسا والاتحاد الأوروبي للمطالبة باحترام هذه الحصانة.

وتواجه حكومة بنيامين نتنياهو ضغوطًا دولية شديدة لإنهاء الحرب على غزة، التي تتعرض لقصف يومي، والتي، وفقًا للأمم المتحدة، يواجه سكانها خطر المجاعة نتيجة الحصار المفروض من قبل إسرائيل والقيود الشديدة على دخول المساعدات الإنسانية.