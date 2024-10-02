سياسة | دولي

ماكرون يستنكر بشدة هجمات إيران على إسرائيل

منذ 33 دقيقة

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باريس:  استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة الهجمات الإيرانية الجديدة على إسرائيل، مضيفا أن بلاده ملتزمة بأمن إسرائيل وأنها حشدت مواردها العسكرية في الشرق الأوسط اليوم الأربعاء.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن ماكرون كرر طلب فرنسا بأن يوقف حزب الله أعماله (..)  ضد إسرائيل وسكانها.

وأضاف بيان الرئاسة أن ماكرون يرغب أيضا في استعادة لبنان سيادته وسلامة أراضيه في امتثال صارم لقرار مجلس الأمن الدولي.

وقالت إيران في وقت مبكر من اليوم الأربعاء إن هجومها الصاروخي على إسرائيل انتهى ما لم يحدث مزيد من الاستفزازات، بينما توعدت إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على تصعيد طهران مع تصاعد المخاوف من حرب أوسع نطاقا.

(رويترز)

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