ماكرون يعترف بأن القيادي في جبهة التحرير الوطني الجزائرية العربي بن مهيدي “قتله عسكريون فرنسيون”- (صور وفيديوهات)

باريس: اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة بأن القيادي في جبهة التحرير الوطني التي قادت حرب التحرير في الجزائر العربي بن مهيدي “قتله عسكريون فرنسيون”، وذلك في مناسبة الذكرى السبعين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية.

وأعلن قصر الإليزيه في بيان أن رئيس الجمهورية “يعترف اليوم بأن العربي بن مهيدي، البطل الوطني للجزائر وأحد قادة جبهة التحرير الوطني الستة الذين أطلقوا ثورة الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 1954، قتله عسكريون فرنسيون كانوا تحت قيادة الجنرال بول أوساريس”.

🇩🇿📚• Qui était Larbi Ben M’hidi pour que le général Bigeard vienne à Alger lui rendre hommage en déposant une gerbe au monument des Martyrs. Il dit: « Quand on se bat contre un ennemi de valeur, il naît souvent une camaraderie bien plus forte qu’avec les cons qui nous entour » pic.twitter.com/urcjnWdu1S — Younès Erraki 🇸🇴 (@younsraki) June 24, 2024

Emmanuel Macron reconnaît que le nationaliste algérien Larbi Ben M’hidi a été « assassiné par des militaires français » pendant la guerre d’Algérie https://t.co/Hu2fee0RB0 — Le Monde (@lemondefr) November 1, 2024

