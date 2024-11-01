ماكرون يعترف بأن القيادي في جبهة التحرير الوطني الجزائرية العربي بن مهيدي “قتله عسكريون فرنسيون”- (صور وفيديوهات)

باريس: اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة بأن القيادي في جبهة التحرير الوطني التي قادت حرب التحرير في الجزائر العربي بن مهيدي “قتله عسكريون فرنسيون”، وذلك في مناسبة الذكرى السبعين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية.
وأعلن قصر الإليزيه في بيان أن رئيس الجمهورية “يعترف اليوم بأن العربي بن مهيدي، البطل الوطني للجزائر وأحد قادة جبهة التحرير الوطني الستة الذين أطلقوا ثورة الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 1954، قتله عسكريون فرنسيون كانوا تحت قيادة الجنرال بول أوساريس”.
مجرد تساؤل.
كم يتطلب من سنة ليكتمل اعتراف فرنسا بقتل 5630000 شهيد !!!؟؟؟
“أن رئيس الجمهورية يعترف اليوم بأن العربي بن مهيدي، البطل الوطني للجزائر وأحد قادة جبهة التحرير الوطني الستة الذين أطلقوا ثورة الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 1954، قتله عسكريون فرنسيون كانوا تحت قيادة الجنرال بول أوساريس” انتهى الاقتباس
فرنسا تنتهج سياسة التقسيط في موضع الذاكرة. وفي هذا دليل أنه هي التي تريد إطالة الأزمة لغرض ابتزاز الجزائر أو المن عليها.
نذكر الإخوة القراء الكرام.
في 13 سبتمبر 2018، اعترفت باختطاف وقتل، تحت التعذيب، الناشط الفرنسي اليساري من أجل استقلال الجزائر، موريس أودان عام 1957.
وفي 3 مارس 2021، اعترفت بمسؤولية الجيش الاستعماري الفرنسي عن تعذيب وقتل المحامي والمناضل الجزائري، علي بومنجل، عام 1957.
ماكرون التلميذ الغبي الذي لم يحفظ درسه ودروس اجداده الذي لقنهم ابطال الجزائر دروسا في الرجولة و الوطنية و الشجاعة فجزائري اليوم والامس لا ينتظر إعتراف من ماكرون ولا من أي رئيس فرنسي القادم نحن كتبنا تاربخنا بدماء ابطالنا وحرننا وطننا بفضل جيش التحرير الوطني.
الغريب أن بيان قصر الإليزيه، الذي يؤكد أن أمر الإعدام الذي أُعطي للجنود الفرنسيين جاء من الجنرال بول أوساريس، والحال أن الأخير اعترف في 2001 بأنه هو مَن أمر بشنق بن مهيدي، وجرى تمويه قتله بعملية انتحار.
وكان الجنرال أوساريس، مسؤول المخابرات السابق في الجزائر إبان الاستعمار الفرنسي، أقر في مطلع العقد الأول من الألفية بقتل بن مهيدي، نافيا الرواية الرسمية التي قدمت مقتل القيادي في السجن عام 1957 على أنه انتحار.
واعترف أوساريس في كتابه “المصالح الخاصة في الجزائر 1955-1957” -الصادر في 2001- بأنه مارس التعذيب خلال حرب تحرير الجزائر “بموافقة إن لم يكن بأمر” من المسؤولين السياسيين.
ليس هناك من يحتاج إلى هذه الشهادة المتأخرة جداجدا الا ماكرون، فالجزائريون والعالم يعرفون ظروف استشهاد بالمهيدي وسياسة الاعتراف بالتقسيط تؤكد أن كل ما صدر عن فرنسا طيلة 190 سنة بخصوص الجزائر لايتضمن أي ذرة من الحقيقة، فهل بعد هذا تصلح فرنسا كشريك في “تصحيح ” التاريخ ” المشترك؟ ومن سيثق في طروحاتها بعد الأن؟
هل من الصدفة أن يكشف أو يعترف ماكرون بمسؤولية الجيش الفرنسي بقتل المرحوم بلمهيدي. ولا يعترف من قتلوا كل رموز وقادة المقاومة الحقيقيين. من قتل عبان رمضان. من قتل محمد خيضر. من قتل الدكتور اخمبستي. من قتل كريم بلقاسم. من قتل بوضياف القائد الحقيقي لثورة نوفمبر. من اغتال الشهيد الحموتي المغربي مسؤول التسليح. من رفض دفن الشهيد بلحواس وبقي في صندوق في ثكنة للدرك إلى أن جاء الشاذلي بن جديد وأمر بدفنه. ولماذا كانت كل هذه الإغتيالات بعد الاستفتاء أو الإستقلال. لعل ماكرون يعرف الفاعل ولكن هناك من يعرفه أكثر منه.
و هناك من قتلوا آبائهم في سبيل الحكم و تتستر عليهم فرنسا.
فرنسا اللعينة والغنية بخبثها الاستعماري تتصدق على الجزائرين بكرمها بالقطرة وفي يوم عيد اندلاع اكبر ثورة عرفتها افريقيا والدول العرب.