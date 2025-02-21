سياسة | دولي

ماكرون يعتزم تحذير ترامب من إظهار الضعف أمام بوتين

21 - فبراير - 2025

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باريس: يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استغلال فرصة زيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض لمحاولة إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوافق مع الحلفاء الأوروبيين.

ومن المتوقع أن يلتقي ماكرون مع ترامب يوم الإثنين المقبل لمناقشة الوضع في أوكرانيا.

وخلال جلسة أسئلة وأجوبة عبر الإنترنت مساء الخميس، قال ماكرون إنه يعتزم إبلاغ ترامب أن إظهار أي ضعف تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجعل من الصعب التعامل مع الصين وإيران.

وقال: “سأقول له: في أعماقك لا يمكنك أن تكون ضعيفا أمام الرئيس [بوتين]. هذا ليس أنت، وليس ما تتسم به، وليس في مصلحتك”.

وفي أعقاب الجلسة عبر الإنترنت، قال ماكرون إنه أجرى مكالمة هاتفية أخرى مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهي الرابعة في الأسبوع الماضي.

وأشار ماكرون إلى أنهما استعرضا “جميع الاتصالات التي أجريتها مع الشركاء الأوروبيين والحلفاء المستعدين للعمل من أجل سلام دائم وصلب لأوكرانيا وتعزيز أمن أوروبا”، حسبما كتب على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”.

من جانبه، قال زيلينسكي إن المكالمة كانت “طويلة وذات مضمون” وكذلك بناءة.

وكتب على “إكس”: “ناقشنا بالتفصيل وجهات نظرنا حول ضمانات الأمن. السلام العادل والدائم هو هدفنا المشترك، ونحن نعمل من أجل ذلك معا. هكذا يجب أن يعمل الشركاء الحقيقيون”.

واستضاف ماكرون قادة أوروبيين خلال الأسبوع الماضي للبحث عن خط مشترك بشأن أوكرانيا في ظل الخطط الأمريكية لإنهاء محتمل لحرب روسيا في أوكرانيا.

(د ب أ)

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  1. يقول Ali:
    فبراير 21, 2025 الساعة 3:13 ص

    رءيس صبي في فرنسا. ستري اهانة ترامب و ستكون ضعف حادثة الطويلة الكبيرة مع بوتين

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  2. يقول ابو علي / الاردن:
    فبراير 21, 2025 الساعة 3:18 ص

    هههههه هههههه هههههه ضحكتني يا فخامة السيد ماكرون ، لماذا لم تنصح و تحذر نفسك عندما أظهرت الضعف والنذالة أمام الإرهابي النازي نتنياهو

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