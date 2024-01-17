ماكرون يعزو عدم مشاركة فرنسا في تحالف البحر الأحمر لرفضها التصعيد

أنقرة: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده لم تنضم إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر ضد جماعة الحوثيين باليمن، لأن باريس لا تريد تصاعد التوتر.

وأوضح ماكرون في تصريح للصحافيين بالعاصمة باريس، الأربعاء، أن فرنسا تسعى دائما لخفض التوتر في المنطقة.

وأضاف: “لدينا موقف يقضي بتجنب أي تصعيد، ونرى أن القضية يجب أن تعالج دبلوماسيا وليس عسكريا”.

وفيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية على غزة، قال ماكرون إن هذه الهجمات يمكن أن تضر إسرائيل أمنياً على المدى البعيد.

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، شنت جماعات موالية لإيران، بينها “حزب الله” في لبنان والحوثيون في اليمن وجماعات أخرى في العراق وسوريا، هجمات على أهداف إسرائيلية وأمريكية.

غير أن أبرز تطوّر كان في اليمن، حيث يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، الأمر الذي قوبل بتحرك عسكري دولي بقيادة الولايات المتحدة تحت اسم “حارس الازدهار”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء، 24 ألفا و448 شهيدا و61 ألفا و504 مصابين، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

(وكالات)