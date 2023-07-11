ماكرون يعلن إرسال صواريخ “بعيدة المدى” إلى أوكرانيا لمواجهة روسيا

فيلنيوس: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، في اليوم الأول من قمة حلف شمال الأطلسي، أن فرنسا ستسلم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى طراز “سكالب”.

وقال ماكرون لدى وصوله إلى مكان انعقاد القمة في فيلينوس: “قررنا أن نسلم أوكرانيا صواريخ جديدة تتيح (تنفيذ) ضربات في العمق”، مضيفا: “أعتقد أن ما هو مهم اليوم بالنسبة لنا هو توجيه رسالة دعم لأوكرانيا، وأن حلف شمال الأطلسي موحد”.

وأشار إلى أن توفير هذه الصواريخ هدفه تمكين أوكرانيا من ضرب القوات الروسية المحتلة “في العمق” خلال الهجوم المضاد الذي تشنه كييف لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها موسكو.

وصاروخ “سكالب” هو النسخة الفرنسية من صاروخ “ستورم شادو” البريطاني، قادر على إصابة أهداف على بعد 250 كلم، وهو الأبعد مدى بين الصواريخ التي وفرتها دول غربية لأوكرانيا.

وسبق لبريطانيا أن أعلنت تزويد كييف بصواريخ “ستورم شادو” في أيار/ مايو.

وأثارت تلك الخطوة غضب روسيا التي حذّرت لندن من خطر جرّها الى النزاع. كما أثارت الخطوة قلق بعض الحلفاء الغربيين خشية أن تستخدمها كييف لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

إلا أن ماكرون لمح الثلاثاء إلى أن أوكرانيا تعهدت عدم استخدام الصواريخ الفرنسية ضد أهداف في داخل روسيا.

وأكد أنه سيتم تزويد كييف بهذه الصواريخ “بما يتلاءم مع عقيدتنا، أي السماح لأوكرانيا بالدفاع عن أراضيها”.

ولم يحدد الرئيس الفرنسي عدد الصواريخ التي سيتمّ إرسالها. لكن مخزون باريس من “سكالب” يقدّر بأقل من 400 صاروخ، وفق مجلة “دي أس إي” الدفاعية المتخصصة.

(أ ف ب)