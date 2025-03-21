ماكرون يعلن عن عقد قمة جديدة بشأن أوكرانيا في باريس يوم الخميس المقبل

بروكسل (بلجيكا): أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس في بروكسل عقد قمة في باريس في 27 آذار/مارس بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحلفاء كييف.

وقال ماكرون في ختام قمة أوروبية في بروكسل “سنعقد الخميس المقبل قمة لتحالف العازمين الهدف منها تجديد الالتزام الصريح مع تفاصيل أكثر حول دعم أوكرانيا على المدى القصير”.

أضاف “سنضع اللمسات الأخيرة على عملنا بشأن الدعم القصير الأمد للجيش الأوكراني والدفاع عن نموذج مستدام للقوات المسلحة الأوكرانية لمنع أي غزو روسي والضمانات الأمنية التي يمكن أن تقدمها الجيوش الأوروبية”.

وتابع “سيتم الانتهاء من العملية بأكملها في الأيام القليلة المقبلة”.

ويقود ماكرون مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، جهودا لتشكيل تحالف لدعم أوكرانيا منذ أن بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب مفاوضات مباشرة مع روسيا الشهر الماضي لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وقال ماكرون “بذلنا جهودا حثيثة مع البريطانيين لإيجاد سبل لدعم وقف إطلاق النار”، مضيفا “هذا أمر هام لضمان مصداقية أي وقف لإطلاق النار، متى ما تحقق”.

وأشار إلى أن القمة ستكون فرصة “لمناقشة هذه الأمور وضبطها بدقة”.

واستضاف ستارمر الخميس محادثات مع نحو 30 من كبار المخططين العسكريين من دول مهتمة بالتحالف، قائلا بعد ذلك إن “النية السياسية” للضمانات الأمنية لأوكرانيا تتحول إلى “حقيقة”.

ولا تزال هناك تساؤلات حول ما يمكن أن يفعله هذا التحالف بعد أن طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنهاء المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا كشرط لأي وقف للقتال.

ويقول كل من ستارمر وماكرون إنهما على استعداد لنشر قوات في أوكرانيا.

لكن روسيا أعلنت أنها لن تقبل بأي وجود لقوات حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، كما أن واشنطن لم تعط أي مؤشر على استعدادها لدعم نشر جنود على الأرض.

(أ ف ب)