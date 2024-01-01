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ماكرون يعلن 2024 عاماً للفخر والأمل للفرنسيين- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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باريس: تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، بأن يكون عام 2024 هو عام الفخر والأمل للفرنسيين، مع استعداد البلاد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام، بعد تعرّضها لحريق مدمر.

وقال ماكرون: “مرة واحدة فقط في كل قرن يمكن استضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية، ومرة واحدة فقط في كل ألفية يمكن إعادة بناء كاتدرائية… 2024 هو عام العزيمة والاختيارات والتعافي والفخر. في الواقع، هو عام الأمل”.

وجاءت تصريحات ماكرون في خطاب بثه التلفزيون قبل احتفالات العام الجديد نشرت السلطات خلالها نحو 90 ألف شرطي، وخمسة آلاف جندي للسيطرة على الوضع الأمني، والتصدي لما وصفته الحكومة بأنه تهديد إرهابي “كبير للغاية”.

وقال ماكرون إن فرنسا ستواصل “إعادة تسليح” نفسها عندما يتعلق الأمر بالمسائل الأمنية، كما ستدعم التعليم العام والترابط الاجتماعي.

تأتي تصريحات ماكرون بعد عام شهد حروباً وأزمات في الخارج، بالإضافة إلى تنظيم احتجاجات اعتراضاً على تعديل نظام التقاعد، ونشوب أعمال عنف في الشوارع بعد مقتل مراهق على أيدي الشرطة في باريس.

(رويترز)

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