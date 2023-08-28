ماكرون يقرر فتح أرشيف “القصّر” خلال الثورة الجزائرية

الجزائر- “القدس العربي”: أعلنت فرنسا تسهيل الوصول إلى أرشيفها المتعلق بحرب الجزائر بشكل أكبر بإتاحة الاطلاع على ملفات لقاصرين، حسب مرسوم نشر الأحد في الجريدة الرسمية. وعلى الرغم من فتح فرنسا في كانون الأول/ديسمبر 2021 أرشيف القضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر بين 1954 و1966، إلا أن الوصول إلى الوثائق بقي عمليا صعبا جدا خاصة بالنسبة للعائلات والباحثين.

ويلغي المرسوم الجديد المؤرخ بتاريخ 25 آب/أغسطس 2023 والذي نُشر الأحد، الاستثناء الذي يطال الملفات المتعلقة بقاصرين. غير أن الملفات التي ينتهك نشرها “خصوصية الحياة الجنسية للأشخاص أو سلامة الأشخاص المذكورة أسماؤهم أو الذين يمكن التعرّف عليهم بسهولة وشاركوا في أنشطة استخباراتية”، تبقى سرية.

ووفق وسائل إعلام فرنسية، يندرج هذا التسهيل الجديد في إطار سياسة تهدئة اعتمدها ماكرون خلال ولايته الأولى، بعد توصيات تضمنها تقرير للمؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا حول صراع الذاكرة بين الجزائر وفرنسا فيما يتعلق بالماضي الاستعماري، لكن العلاقة مع ذلك بين فرنسا والجزائر لا تزال صعبة ومعقدة، بدليل عدم وضوح الرؤية حول زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التي تم تأجيلها مرتين.