ماكرون يكلف ميشال بارنييه تشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة

باريس: كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس ، مفاوض الاتحاد الأوروبي السابق في ملف بريكست ميشال بارنييه، تشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة بعد قرابة شهرين على الانتخابات التشريعية.

وبارنييه (73 عاما)، وهويميني، أكبر رئيس حكومة في تاريخ فرنسا الحديث وكُلف تشكيل “حكومة جامعة في خدمة البلاد”، على ما أضافت الرئاسة.

يأتي هذا فيما وقّع أكثر من 186 ألف شخص على عريضة تطالب بعزل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية “تجاهله” نتائج الانتخابات.

وجمعت العريضة عبر الانترنت أكثر من 186 ألف توقيع للمطالبة بعزل ماكرون لأنه لم يعين رئيسا للوزراء رغم مرور شهرين على إجراء الانتخابات في البلاد.

ويواجه ماكرون موجة من الانتقادات بسبب رفضه تعيين رئيس وزراء من تحالف اليسار، على الرغم من حصول تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري على أكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية في الانتخابات العامة المبكرة.

من جانبها، قالت النائبة عن حزب فرنسا الأبية (أقصى اليسار) كليمانس غيتي، في منشور عبر منصة إكس الثلاثاء، إن العريضة التي تم تداولها عبر الإنترنت “قد تم توقيعها من قبل ما يقرب من 200 ألف شخص حتى الآن”.

ودعت غيتي الفرنسيين إلى التوقيع على العريضة التي تطالب بعزل الرئيس ماكرون.

وتتهم العريضة ماكرون بـ”السماح للحكومة السابقة بمواصلة مهامها، وعرقلة تنفيذ جميع البرامج الحكومية التي لا تتماشى مع برامجه الخاصة” رغم نتائج الانتخابات.

وفي 31 أغسطس/ آب الماضي، طرح حزب فرنسا الأبية مقترحًا لعزل ماكرون إلى الجمعية الوطنية، بتهمة “انتهاك مهامه من خلال تجاهل نتائج الانتخابات”.

ووفقًا للدستور الفرنسي، يملك الرئيس صلاحية تعيين رئيس وزراء يختاره بنفسه، ولكن وفقًا للتقاليد السياسية المتبعة، يتم اختيار رئيس الوزراء من الحزب أو التحالف الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات>

(وكالات)