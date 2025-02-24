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ماكرون يلتقي ترامب في البيت الأبيض لإجراء مباحثات بشأن أوكرانيا

24 - فبراير - 2025

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واشنطن: من المقرر أن يلتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن اليوم الاثنين لمناقشة الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

ويأتي اللقاء في الذكرى الثالثة لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وبعد أيام من إلقاء ترامب اللوم على أوكرانيا بالنسبة لبدء الحرب.

كما أنه يأتي بعدما أجرى ترامب مكالمة هاتفية لمدة 90 دقيقة مع نظيره الروسي فلادمير بوتين بدون مشاركة أوكرانية أو أوروبية.

وكان ماكرون قد دعا الأسبوع الماضي رؤساء الدول ورؤساء الوزراء الأوروبيين للقدوم إلى باريس لإجراء مباحثات أزمة، وبعد ذلك تحدث هاتفيا مع ترامب. وتناول اللقاء مسألة نشر قوات سلام أوروبية لتأمين وقف إطلاق نار محتمل، بالإضافة إلى أمور أخرى.

(د ب أ)

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