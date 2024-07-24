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ماكرون يلمّح لظهور سيلين ديون في الحفل الافتتاحي لأولمبياد باريس

24 - يوليو - 2024

تلوح المغنية سيلين ديون للجماهير خارج فندقها قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024- رويترز

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باريس: ألمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ظهور المغنية سيلين ديون في الحفل الافتتاحي لأولمبياد باريس، المقرر إقامته بعد غد الجمعة.

وتعاني المطربة الكندية، إحدى أشهر المغنيات اللائي تتحدثن اللغة الفرنسية عبر التاريخ، من مرض مناعة ذاتية نادر، ولم تقم بالغناء منذ سنوات.

وقال ماكرون لقناة “فرانس 2” إنه سيكون من الرائع إذا قامت بالغناء في الحفل الافتتاحي بنهر السين في قلب العاصمة الفرنسية “لأنها مغنية عظيمة”.

ويشاع أن المطربة، البالغة من العمر 56 عاماً، ستتواجد في المدينة التي تستضيف الأولمبياد.

وقال ماكرون مازحاً: “يبدو أنها وصلت إلى باريس”، بدون أن يبدي أي تفاصيل إضافية.

وأعلنت ديون، التي كانت أبرز أغانيها “ماي هارت ويل جو أون”، في كانون الأول/ديسمبر 2022، إنه تم تشخيصها بالإصابة بمتلازمة الشخص المتيبس.

وقالت مؤخراً، في مقابلة تليفزيونية، إن المرض يمكن أن يسبب تشنجات عضلية في أي مكان بالجسم، على سبيل المثال قد يؤدي إلى تيبس اليدين أو القدمين. كما تعاني من مشاكل في المشي والغناء.

(د ب أ)

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