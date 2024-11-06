الرئاسة الفرنسية: ماكرون وترامب “يرغبان بالعمل على عودة السلام والاستقرار”

ماكرون وترامب تحت أعمدة البيت الأبيض، في 24 أبريل 2018. ا ف ب

باريس: أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب الأربعاء عن “رغبتهما بالعمل على عودة السلام والاستقرار” في مواجهة “الأزمات الدولية الكبرى المستمرة”، خلال أول اتصال هاتفي بينهما بعد فوز المرشح الجمهوري.

وقال قصر الإليزيه إنه خلال “المحادثة الجيدة جدا التي استمرت 25 دقيقة”، شدّد ماكرون على “أهمية دور أوروبا وأكد للرئيس ترامب أنه مستعد لمواصلة هذه المحادثة والعمل معا” على القضايا المتعلقة خصوصا بأوكرانيا والشرق الأوسط “عندما يتولى منصبه” في نهاية كانون الثاني/يناير 2025.

وكان ماكرون هنّأ “الرئيس دونالد ترامب”، الأربعاء، قائلاً إنه “مستعدّ للعمل معاً، كما تمكّنا من فعله لمدة أربع سنوات” خلال الولاية الأولى للجمهوري.

وفي منشور على منصة إكس قال الرئيس الفرنسي متوجّها إلى ترامب الذي بات على أبواب البيت الأبيض: “بقناعاتك وقناعاتي. باحترام وطموح. من أجل المزيد من السلام والازدهار”.

Félicitations Président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024

(أ ف ب)